Streik wegen Rentenreform - viele verstehen die Franzosen nicht

salzkorn Heftige Proteste in Frankreich - doch die Dänen gehen erst mit 67 in Rente Wir bewundern Frankreich für vieles. Doch die heftigen Reaktionen auf Macrons Rentenreform machen stutzig. Jürg Ackermann 28.03.2023, 05.00 Uhr

In Paris stapeln sich die Abfallsäcke. Seit Wochen streiken die Müllarbeiter. Der Grund: Präsident Emmanuel Macron will das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen. Das ruft im ganzen Land heftige Proteste hervor, obwohl das französische Rentenalter weit unter Europas Durchschnitt liegt. In Dänemark beispielsweise gehen viele erst mit 67 Jahren in Pension. Doch haben Sie jemals von Dänen gehört, die deswegen auf die Barrikaden gestiegen wären?