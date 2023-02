Grimseltunnel soll das Berner Oberland mit dem Wallis verbinden

salzkorn Für viel Geld durch den Grimsel Ein neuer 600 Millionen Franken teurer Tunnel soll die beiden Weltmetropolen Innertkirchen (BE) und Oberwald (VS) verbinden. Jürg Ackermann 09.02.2023, 15.58 Uhr

Die Schweiz ist ein Land von Bahntunnels. Gotthard, Lötschberg oder Simplon. Für Güter und Menschen stellen sie wichtige Verbindungen dar. Nun ist ein weiteres Projekt in der Pipeline: der Grimseltunnel. Er soll die Weltmetropolen Innertkirchen (BE) und Oberwald (VS) mit einer Schmalspurbahn verbinden. Der Bundesrat lehnte den 22 Kilometer langen Tunnel aus Kostengründen ab, doch jetzt ist er dank Ständeräten aus dem Berggebiet wieder auf die politische Agenda gerückt.