Friedli und Forrer - das Toggenburg wird zur Festhütte Remo Forrer will am ESC brillieren, Esther Friedli Ständerätin werden. Sie wohnen im Toggenburg ganz in der Nähe. Jürg Ackermann 23.02.2023, 17.42 Uhr

Lys Assia, Paola, Peter Sue&Marc, Céline Dion und jetzt Remo Forrer: Der Hemberger Sänger reiht sich in eine illustre Schar von Künstlern ein, die die Schweiz am Eurovision Song Contest vertreten haben. Sollte Forrer im Mai in Liverpool brillieren, könnte das der Abschluss einer Toggenburger Festwoche sein. Kurz vor dem ESC findet nämlich der zweite Ständeratswahlgang statt, in den Esther Friedli als Favoritin gehen dürfte. Ihr Haus der Freiheit befindet sich gleich neben Forrers Wohnort.

Sollten Forrer und Friedli gewinnen, wird Toni Brunner wohl eine Polonaise von Ebnat-Kappel bis Hemberg organisieren und die Neo-Ständerätin schon in der Juni-Session einen Vorstoss einreichen, um den ESC 2024 ins Toggenburg zu holen. Als Austragungsort kämen die Mehrzweckhalle Haselacker in Brunnadern oder die Schulanlage Schafbüchel in Ebnat-Kappel in Frage. Das verspricht zwar etwas weniger Glamour als in Liverpool oder Turin, aber schön wäre das allemal.