Wil-West: St.Gallen ist am Ende, es lebe der Thurgau

Salzkorn Experte rät: St.Gallen soll sich am Thurgau orientieren Spätestens seit dem Nein des Stimmvolks zu Wil-West ist den Experten klar: Der Kanton St.Gallen ist faktisch am Ende. Der Thurgau aber ist die Zukunft. Stefan Schmid 02.11.2022, 05.00 Uhr

Corinne Bromundt

Die Schweiz, so ein populäres Klagelied im Osten des Landes, höre in Winterthur auf. Die These beruht auf der Beobachtung, wonach sich die übrige Schweiz um die Gebiete östlich von Winterthur foutieren soll.