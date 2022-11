Evi Allemann: Ihr Herz schlägt für YB

salzkorn Evi Allemanns Herz schlägt für YB Evi Allemann wäre die erste Bundesrätin mit schulpflichtigen Kindern - und die erste Magistratin, die Fan eines Fussballclubs ist. Jürg Ackermann 11.11.2022, 10.41 Uhr

Sie will also doch. Die Berner SP-Regierungsrätin Evi Allemann hat gestern gesagt, sie stehe für das Bundesratsamt zur Verfügung. Eine in vielen Belangen bemerkenswerte Kandidatur. Allemann wäre die erste Bundesrätin mit schulpflichtigen Kindern. Und die erste Magistratin, die sich öffentlich zu einem Fussballverein bekennt. Immer wieder mal postet die Bernerin Bilder aus dem Wankdorf mit dem Zusatz #YBforever. Gelb-schwarze Liebe für immer.