Salzkorn: Alle Welt sitzt auf dem Monobloc

Salzkorn Der hässlichste Stuhl der Welt: Schön, dass es ihn gibt Der Monobloc ist nicht nur billig, hässlich, weiss – er erzählt ein Stück Globalisierungsgeschichte. Gedacht war er als trendiges Designobjekt. Bettina Kugler 01.02.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Wohl denen, die ihn potthässlich finden und sich niemals einen Monobloc auf die Terrasse oder den Balkon stellen würden: solch ein billiges weisses (aber auch in allen möglichen Farben erhältliches) Plastikungetüm zum Sitzen und praktischen Stapeln. Ein Monobloc kommt nämlich, anders als der Name suggeriert, selten allein; «mono» deutet auf seine überaus schnelle und effiziente Herstellung hin. In weniger als sechzig Sekunden ist so ein Ding gefertigt, aus Polypropylen, in Spritzgusstechnik.