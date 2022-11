Bundesratswahlen: Edith Graf überlegt sich eine Kandidatur

Salzkorn Edith Graf-Litscher: Raus aus dem Nationalrat und rein in den Bundesrat Die Thurgauer SP-Nationalrätin überlegt sich eine Kandidatur für die Landesregierung. Gleichzeitig gibt sie ihren Rücktritt als Nationalrätin bekannt. Wie geht das zusammen? Stefan Schmid 09.11.2022, 05.00 Uhr

Corinne Bromundt

Im allgemeinen Trubel in Bundesbern ist die Meldung fast untergegangen: Die langjährige Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher überlegt sich, für den Bundesrat zu kandidieren. Das ist, bei allen Verdiensten der SP-Frau, in etwa vergleichbar, wie wenn sich ein Ergänzungsspieler des FC St. Gallen bei Nationaltrainer Murat Yakin um ein Ticket nach Katar bewerben täte.

Nun, die Nachricht erstaunt umso mehr, als Graf-Litscher gleichzeitig ihren Rücktritt aus dem Nationalrat bekannt gibt – per Ende Legislatur im Herbst 2023. Ja, was gilt jetzt? Rückzug aus der Politik oder Durchstarten im Bundesrat?

Fest steht: Nina Schläfli, die 32-jährige Hoffnungsträgerin der Thurgauer Sozialdemokratie, kann nicht vorzeitig nachrutschen und sich bei den Wahlen im kommenden Oktober mit dem so wertvollen Etikett «Bisherige» schmücken. Es sei denn, Graf-Litscher wird am 7. Dezember in den Bundesrat gewählt und Murat Yakin holt in Katar mit ein paar Ergänzungsspielern den WM-Pokal.