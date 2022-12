SALZKORN Dunkle Bildschirme und künstliche Staus Thorsten Fischer 06.12.2022, 09.01 Uhr

Wer heute gegen etwas protestieren will, hat es nicht leicht. Es ist einfach zu viel los. Auffallen heisst die Devise. Kritiker der aktuellen Fussball-WM etwa ziehen mit Fernbedienungen ausgerüstet durch die Gassen. Entdecken sie in einem Restaurant oder einer Bar eine Spielübertragung, wird versucht, diese auf Distanz auszuknipsen.

Weit mehr Emotionen lösen Aktivistinnen und Aktivisten aus, die sich aus Sorge ums Klima bevorzugt an den Händen auf die Strasse kleben und so den Verkehr aufhalten. Natürlich, die Welt könnte hie und da eine Entschleunigung vertragen. Aber ein moralisches Dilemma ist – das Wortspiel drängt sich auf – nicht von der Hand zu weisen. Steckt ein Notarzt im künstlichen Stau fest, geht es ebenfalls um Menschenleben.

Zugleich besteht die Gefahr, dass sich symbolträchtige Aktionen auf Dauer vom eigentlichen Thema lösen und in der Flut der Bilder untergehen. Vom ernsten Thema zur Allzweck-Ausrede in der Schule: «Warum ich zu spät bin? Es hatte sich grad wieder einmal jemand an der Strasse festgeklebt.»