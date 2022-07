Salzkorn Die vegane Olma-Bratwurst rettet das Klima Die Hitzewelle hat Europa fest im Griff. Die CO2-Emissionen müssen dringend gesenkt werden. Schon länger rät die Wissenschaft daher zu klimafreundlicheren Ernährung. Alexandra Pavlović 20.07.2022, 05.00 Uhr

In der Ostschweiz geht es immer mal wieder um die Wurst. Keine andere Delikatesse hat so viel Gesprächspotenzial wie die St. Galler Bratwurst. Mit Bürli und vom Grill – das ist es, was das Fleischliebhaberherz höher schlagen lässt. Für manche gilt: Auf keinen Fall mit Senf, bitte auch nicht mit Zwiebelsauce und schon gar nicht mit Kartoffelsalat. Einfach nur blutt, kein Schnickschnack.