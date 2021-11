Vito Perillo - der wohl älteste Bürgermeister der Welt

salzkorn Der wohl älteste Bürgermeister der Welt kann sich bald selber gratulieren Vito Perillo ist Stadtpräsident von Tinton Falls im US-Bundesstaat New Jersey. Obwohl schon 97jährige, wurde er diese Woche für eine zweite Amtszeit bestätigt. Jürg Ackermann 05.11.2021, 12.13 Uhr

Vito Perillo hat schon einiges erlebt. Der US-Weltkriegsveteran hat vier Gross- und sechs Urgrosskinder, 2013 starb seine Frau. Am Dienstag nun wurde der Ingenieur als Bürgermeister von Tinton Falls in New Jersey wiedergewählt. Das alles wäre nicht so aussergewöhnlich, wäre Perillo nicht schon 97 Jahre alt.

«Ich kümmere mich mit Herzblut um die Stadt und die Menschen, die hier wohnen», sagt Perillo, der drei Kandidaten hinter sich liess. Dabei war seine Wahl schon 2017 eine Sensation. Ohne politische Erfahrung trat er damals an. Allein mit dem Versprechen, verantwortungsvoll mit öffentlichen Geldern umzugehen und die Lebensqualität in der Kleinstadt mit den 18000 Einwohnern zu verbessern. Er sei ihr Held, die Motivation, mit der er jeden Tag zur Arbeit fahre, inspirierend, sagte seine Tochter Anna Perillo der «Washington Post».

Weisheit und Besonnenheit, doch nicht nur. Das Alter Perillos hat weitere Vorteile: Wenn es in Tinton Falls so ist wie in St. Gallen, wo die Stadtpräsidentin jeden Hundertjährigen besucht, kann er sich bald selber gratulieren.