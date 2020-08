Kolumne «Landauf, landab»: Rasende Reporterin Redaktorin Livia Fischer schreibt in der Kolumne «Landauf, landab» über stressige Autofahrten und ihre ersten Geschwindigkeitsbussen. Livia Fischer 21.08.2020, 05.00 Uhr

Livia Fischer

Würde ich bei einem Vorstellungsgespräch auf die – ohnehin abgedroschene – Frage nach meinen Schwächen ehrlich antworten, so müsste ich sagen: «Ich bin unpünktlich. Und zwar fast immer.» Zumindest in meiner Freizeit – im Job schaffe ich es immer noch ganz knapp. Wenn ich auf 14 Uhr einen Interviewtermin abgemacht habe, kurve ich zwar pünktlich um 13.59 Uhr auf den Parkplatz, viel früher wird’s aber nicht.

So kommt es, dass ich beim Autofahren meist bizli fester auf’s Gaspedal drücken muss. Mein Motto: Ich fahre zwar schneller als erlaubt, aber nie so schnell, dass es mich blitzt. Oder ich bremse früh genug ab. Das klappte fünf Jahre lang so – dann kam letzthin unsere Sekretariatsleiterin mit Zetteln in der Hand auf mich zu.

«Ich muss dir da leider zwei Rechnungen geben», meinte sie. Seltsam sei nur, dass beide vom gleichen Tag, aber einer anderen Zeit seien. Und tatsächlich: Um 14.39 Uhr hat’s mich in Entlebuch, um 17.45 Uhr in Schüpfheim geblitzt. Da sind sie also, meine ersten Bussen, weil ich zu schnell gefahren bin. «Wenn schon, denn schon», denk ich mir.

Wirklich gelohnt hat sich die teure Ausfahrt für mich aber nicht – aus dem ersten Termin hat sich doch keine Geschichte ergeben, und anschliessend bin ich nur noch für zehn Minuten nach Sörenberg gefahren, um für den Artikel eines Arbeitskollegen ein Foto von einem Teich zu knipsen. Wenigstens kann ich mir nun aber selber eine Antwort auf die Frage, ob man es immer merkt, wenn man geblitzt wird, geben. Tut man nicht. Zumindest ich nicht.

Hinweis: Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redaktoren unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.