Mit Kaffee wird alles gut Thorsten Fischer 02.06.2022, 05.00 Uhr

Der Kaffee zum Mitnehmen, der «Coffee to go», hat dem Trend vor einigen Jahren zum Durchbruch verholfen: alles Erdenkliche jederzeit zu konsumieren, egal wo. Ob an der Seepromenade flaniert oder zum nächsten Termin pressiert wird – Profis balancieren den Becher gekonnt in der einen Hand, während mit der anderen das Smartphone bedient wird. Und viele hatten ein Schlüsselerlebnis: Unglaublich, wie viel Zeit uns das spart. Im Prinzip könnten wir doch alles unterwegs machen!