WM in Katar: Warum wir nur vom Boykott reden

Kommentar Warum wir die WM in Katar boykottieren sollten, es aber trotzdem nicht tun Die Ostschweiz ist fussballverrückt, doch viele hadern mit der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Verständlich. Konsequent handeln jedoch, das werden nur die wenigsten. Stefan Schmid 1 Kommentar 06.11.2022, 20.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frierend und mit schlechtem Gewissen vor dem Public-TV: So dürfte es in den kommenden Wochen vielen Ostschweizer Fussballfans gehen. Imago Stock&people

Sommer in der Ostschweiz. Die Tage sind lang, die Abende lau. Und bald ist Fussball-WM. Es stehen gemütliche Abende mit Freunden und Familie zu Hause vor den Bildschirmen oder in der WM-Bar bevor.

Unsere Mannschaft ist mit dabei – und spielt unter anderem gegen Brasilien. Werden wir Neymar und Co. ein Bein stellen? Der Adrenalinpegel steigt, wenn wir nur schon daran denken. Was war das doch für ein kollektiver Taumel, damals, nach dem Penaltysieg gegen die Franzosen.

Doch irgendwie will in der Version 2022 keine WM-Vorfreude aufkommen, was nur am Rande damit zu tun hat, dass die Tage jetzt kurz und Public Viewing unter freiem Himmel ohnehin keine lustige Option sind.

Die WM im reaktionär regierten Wüstenglamourstaat Katar steht für vieles, das uns suspekt ist: grosskotziger Kapitalismus, masslose Energieverschwendung, Ausbeutung von billigen Arbeitskräften, eine unsympathische Fifa, deren aalglatter Präsident aus dem Oberwallis an politischer Scheinheiligkeit kaum zu übertreffen ist.

Der grosse Kater kommt für einmal nicht nach, sondern schon vor der WM. Sei es im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder im Fussballverein: Überall wird dieselbe Frage heiss und stundenlang diskutiert. Wie hast Du es mit dieser WM? Boykott? Teilboykott? Oder doch ein privates WM-Studio zu Hause hinter dem warmen Ofen?

Als Fussballfan, zu denen ich mich selber auch zähle, ist man tatsächlich mit einem Dilemma konfrontiert. WM-Spiele gegen Teams wie Brasilien oder Serbien sind sportliche Leckerbissen, die man sich unter normalen Umständen sicher nicht entgehen lassen würde. Wenn da doch nur dieser liederliche Umgang mit Menschenrechten nicht wäre. Und die gekühlten Stadien mitten in der Hitze. Und die verfilzte Fifa. Und die schmierigen Ölscheichs. Nein, sympathisch ist diese Veranstaltung mitten in der Wüste, wo man nur mit dem Flugzeug hinkommt, nicht.

Bloss ist der Mensch ein Wesen voller Widersprüche. Oft auch ein simpler Getriebener eigener Bedürfnisse. Ein billiger Egoist, zerrieben zwischen Sein und Schein. Wir wissen eigentlich, was richtig wäre, handeln aber trotzdem nicht danach. Weniger Fleisch essen? Mehr Zug fahren? Auf Flugreisen verzichten? Mehr Flüchtlinge aufnehmen? Klar müsste man Katar boykottieren. Auch als Medium. Trotzdem tun wir es nicht. Die anderen tun es ja auch nicht. Auch ich werde mir die Spiele zumindest der Schweizer und wohl auch ein paar andere Toppartien anschauen.

Verhaltensänderungen gibt es meistens erst, wenn wir tief im Dreck stecken. Es brauchte wohl Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, um endlich entschlossen auf erneuerbare, einheimische Energien zu setzen. Vorher war das ein Abwägen, ein Lavieren, ein opportunistisches Suchen nach dem günstigsten Weg.

Und was sagen wir Schweizerinnen und Schweizer zur Fifa, dem Weltfussballverband, dessen Hauptsitz über Zürich thront, der die ganze Wüstenchose zu verantworten hat? Der vom soliden Ruf und der steuerpolitischen Komplizenschaft der Schweiz profitiert, um gleichzeitig das kapitalistische Prinzip der rücksichtslosen Gewinnmaximierung mit Katar auf die Spitze zu treiben? Das diskutieren wir dann nach der WM wieder.

Zuerst schaue ich mir jetzt die Spiele der Schweizer an. Und juble kräftig mit – bei Gelegenheit. Den banalen Auftaktmatch Katar – Ecuador boykottiere ich. Ebenso die Spiele des Iran. Und die Russen sind ohnehin ausgeschlossen. Immerhin. Fussball verbindet die Völker, sagt Fifa-Boss Gianni Infantino. Es gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen