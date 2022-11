Waffenruhe in der Ukraine? Infantinos Vorschlag nützt nur Putin

Kommentar Waffenruhe in der Ukraine? Fifa-Boss Infantino spielt mit seinem Vorschlag Putin in die Hände Sollen die Waffen während der Fussball-WM ruhen? Der Vorschlag von Gianni Infantino ist aufgrund der militärischen Lage absurd. Es sei denn, man will den Russen einen Gefallen tun. Oder von den Negativschlagzeilen rund um Katar ablenken. Stefan Schmid 9 Kommentare 15.11.2022, 17.49 Uhr

Pokalübergabe am WM-Final 2018 in Moskau: Fifa-Chef Gianni Infantino und Russlands Präsident Wladimir Putin. Yuri Kochetkov/EPA

Fifa-Chef Gianni Infantino meint es gut. Die Waffen sollen in der Ukraine doch ruhen, solange in Katar Fussball gespielt wird. Das ist wie früher beim FC Brig-Glis, wo der Walliser selber mitgekickt hat. Da hat auch niemand einen Wolf abgeschossen, während die erste Mannschaft am Sonntagmorgen den FC Raron zum Derby empfing.