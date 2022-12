Plagiatsaffäre an der HSG: So manövriert sich die Uni ins Abseits

Kommentar Undurchsichtige Plagiatsaffäre: So manövriert sich die HSG ins Abseits In der Abschreibaffäre an der Universität St.Gallen sind zu viele Fragen offen, um den Mantel des Schweigens darüber auszubreiten. Die Unileitung sollte hinstehen und transparent über die eigene Untersuchung des Falles informieren. Oder dann selber neue Abklärungen vornehmen. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 04.12.2022, 19.32 Uhr

Unter Druck: HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller. Belinda Schmid

Ein Wirtschaftsprofessor der Universität St. Gallen soll in seiner Habilitationsschrift «systematisch» abgeschrieben haben. Dies zeigt eine Analyse des renommierten österreichischen Plagiatsexperten Stefan Weber, der die Arbeit des Professors für unsere Zeitung untersucht hat.

Früher bereits sind Zweifel an der Doktorarbeit des Professors aufgetaucht. Gemäss «NZZ am Sonntag» soll er auch dort abgeschrieben haben. In Darmstadt, wo er die Arbeit eingereicht hatte, läuft eine Untersuchung.

Den Stein ins Rollen gebracht haben Studierende an der HSG, die auf Ungereimtheiten in den Arbeiten ihres Professors gestossen sind. Sie haben sich daraufhin bei der Uni gemeldet und diese auf die Mängel aufmerksam gemacht. Rektor Bernhard Ehrenzeller ordnete in der Folge eine interne Untersuchung an. Diese kam nach 9 Monaten zum Ergebnis, dass alles korrekt zu und her gegangen sei. Plagiatsexperte Weber sagt dazu bloss: «Die HSG hätte das merken müssen.»

Recherchen zeigen zudem, dass die interne Untersuchungskommission die Studierenden, welche den Fall aufgedeckt haben, nicht einmal kontaktiert hat.

Es steht Aussage gegen Aussage, doch die HSG ist bisher jegliche Rechenschaft über die Arbeit ihrer Untersuchungskommission schuldig geblieben.

Was hat diese Kommission untersucht? Wer hat sie präsidiert? Hat sie in Darmstadt mal nachgefragt, was man dort vom Professor hält? Und vor allem: Hat sie Plagiate gefunden? Und falls ja, hat man diese nicht für gravierend eingestuft, obwohl die wissenschaftlichen Leitlinien der Uni in Sachen Zitierungen und Quellenangaben keine Grauzonen erlauben? Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten von Studenten werden jedenfalls ohne mit der Wimper zu zucken zurückgewiesen, wenn schludrig gearbeitet wird.

Bei Professoren jedoch, so scheint es, gelten offenbar kulantere Standards.

Überhaupt: Wie kommt die Untersuchungskommission darauf, Studierende nicht einmal anzuhören, obwohl die Uni vor zwei Jahren einen Verhaltenskodex verabschiedet hat? Darin heisst es: «Wir machen uns gemeinsam darauf aufmerksam, wenn gewisse Sachen nicht gehen, und schweigen nicht.» Bloss schöne Worte für die Galerie?

Man hat den Eindruck, die HSG habe wenig aus den Spesenskandalen gelernt. Rektor Ehrenzeller hat die Öffentlichkeitsarbeit seinem Kommunikationschef delegiert. Das funktioniert in Schönwetterzeiten, aber nicht in einem Sturm. Es ist Zeit, dass der Chef hinsteht und Transparenz schafft. Im Unterschied zu den Spesenaffären geht es primär nicht darum, dass die Steuerzahlenden betrogen werden. Auf dem Spiel steht aber das höchste Gut einer Universität: die wissenschaftliche Exzellenz und Glaubwürdigkeit. Wer bei Studierenden zu Recht jedes Komma zu korrigieren pflegt, kann bei Professoren nicht beide Augen zudrücken, obwohl sie seitenweise zitieren, ohne jemals eine Quelle anzugeben.

Die HSG ist sowohl gegenüber ihren Studierenden, als auch gegenüber der erdrückenden Mehrheit der Professorinnen und wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die pflichtbewusst und auf höchstem Niveau arbeiten, Rechenschaft schuldig. Solche schwarzen Schafe mag es nicht leiden, wenn man vorne mitspielen möchte.

Dass der juristische Grat für die Uni schmal ist, darf nicht als Ausrede gelten. Sollten sich die Plagiatsvorwürfe weiter erhärten, sollte dies für den Professor Konsequenzen haben. Das ist wohl der Grund, warum dieser und sein Habilvater, der ebenfalls an der HSG lehrt, Studierende und Medien mit Drohungen eindecken. Der Fall harrt einer sauberen Aufklärung – auch im Interesse der HSG.

