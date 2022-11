Jodelchörli Walzenhausen: Alles Rassisten?

Kommentar Rassisten in Walzenhausen? Der Generalverdacht gegen das Jodelchörli ist an den Haaren herbeigezogen Im appenzellischen Walzenhausen steht ein Jodelchörli am Pranger. Und in der Stadt St.Gallen reklamieren Progressive ein LGBTI-Label. Jene, die meinen, auf der guten Seite der Menschheit zu stehen, müssen aufpassen, es nicht zu übertreiben. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Eine umstrittene Showeinlage an der Stobete des Jodelchörlis Walzenhausen. Bild: Screenshot

Zwei Beispiele aus der Ostschweiz, die direkt nichts miteinander zu tun haben: Da ist zum einen das Jodelchörli Walzenhausen, das wegen «Blackfacing» am Pranger steht. Ein Jodler hat sich schwarz angemalt und eine Kraushaar-Perücke angezogen. Das sei rassistisch, sagen einige. Man habe die Verbindung zwischen Kulturen darstellen wollen, sagen die Jodler und entschuldigen sich nach dem Shitstorm in den Medien. Die Ausserrhoder Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Rassendiskriminierung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Da ist zum anderen der Stadt St. Galler SVP-Politiker Jürg Brunner, der der Ostschweizer Metropole ein LGBTI-Label verpassen möchte. Es geht darum, sich gegen Diskriminierungen von schwulen, lesbischen, bi- oder transsexuellen, queeren und intersexuellen Menschen einzusetzen. Das Label bekommt nur, wer über eine umfassende Inklusions- und Diversitystrategie verfügt, die neben LGBTI auch die Themen Gender, Herkunft, Ethnie, Alter, Religion und Weltanschauung umfasst.

Zwei unterschiedliche Fälle, doch zweimal derselbe politische Hintergrund: Die Diskriminierung von Menschen, die anders sind als die Mehrheitsgesellschaft, soll ein für alle Mal gestoppt werden. Daran ist an sich nichts falsch. Es ist noch keine 30 Jahre her, da war Homophobie in unseren Breitengraden weit verbreitet. Wer sich outete, drohte Gegenstand beleidigender Sprüche zu werden. Schwulenfeindliche Aussagen im Fussballklub oder auf dem Pausenplatz gehören zu den Kindheitserinnerungen von heute 40- oder 50-Jährigen. Auch rassistische Haltungen waren fester Bestandteil der schweizerischen und europäischen Kultur – erst in den vergangenen Jahren hat sich daran - nicht zuletzt dank der US-amerikanischen Black-Lives-Matter-Bewegung – grundlegend etwas geändert.

Man darf also festhalten: Es ist in Sachen Diskriminierung von sexuellen oder ethnischen Minderheiten vieles besser geworden.

Das Bewusstsein, dass dies nicht mehr toleriert werden kann, hat zugenommen, die Sensibilität ist gewachsen. Daran haben sowohl People of colour als auch LGBTI-Organisationen einen grossen Anteil. Ohne ihren unablässigen Kampf hätten sich die Einstellungen nicht so fundamental verändert.

Die aufgeladenen Reaktionen auf einen für manche gewiss befremdlichen Auftritt von Appenzeller Jodlern zeigen aber auch: Wir sollten es mit der wohlfeilen Anklage und der moralischen Vollkommenheit nicht übertreiben. Das Pendel schlägt derzeit zu stark in diese Richtung aus, ehe es wohl irgendwann eingemittet stehen bleibt. Es ist, nüchtern betrachtet, an den Haaren herbeigezogen, den Walzenhauser Jodlern Rassismus vorzuwerfen, nur weil sich einer von ihnen schwarz angemalt hat.

Nicht jede Geschmacklosigkeit muss mit dem Hammer des Fremdenhasses niedergeknüppelt werden.

Fraglich ist so betrachtet auch die Forderung nach einem LGBTI-Label für die Stadt St.Gallen. Diskriminierungen sind heute schon verboten. Die sexuelle Orientierung von Mitarbeitenden geht niemanden etwas an. Insofern darf man die Frage schon stellen, was ein solches Label konkret bringen soll.

Homophobie und Rassismus sind zurecht verpönt. Auswüchse gehören bestraft. Es muss aber nicht jedes Jodelchörli und jeder Fasnachtsumzug mit ein paar verkleideten Indianern unter Generalverdacht gestellt werden. Und es braucht auch nicht jede Gemeinde im Land ein Label, das ihr Progressivität attestiert. Wer solche Fahnen hisst, zeigt damit letztlich nur, wie weit weg der Idealzustand noch ist.

