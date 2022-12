Warum Keller-Sutter das mächtigste Mitglied des Bundesrats ist

Kommentar «Premierministerin» Keller-Sutter: Warum man die Ostschweizerin als mächtigstes Mitglied des Bundesrats bezeichnen darf Die einzige alemannische Bundesrätin ist nach den jüngsten Rochaden in der Landesregierung mächtiger denn je. Damit sind freilich auch Erwartungen verknüpft. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Wer eine Mehrheit sucht, kommt im Bundesrat nicht an ihr vorbei. Raffael Waldner

Natürlich hat die Schweiz formell keine Regierungschefin. Es sitzen sieben gleichberechtigte Bundesrätinnen und Bundesräte in der Landesregierung – und Bundespräsident Alain Berset ist als Sitzungsleiter für die nächsten zwölf Monate Primus inter Pares, der Erste unter Gleichen.

Doch es gibt in jedem Gremium informelle Hierarchien – und diese sind oft entscheidender als die auf dem Papier festgehaltene Gleichheit der Magistratspersonen. Wer die Ersatzwahl von Elisabeth Baume-Schneider (SP) und Albert Rösti (SVP), die anschliessende Departementsverteilung und die neue Konstellation im Gremium nüchtern analysiert, kann nur zu einem Schluss kommen: Die 58-jährige Ostschweizer Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist die Leithammelin der Landesregierung.

Man muss weit zurückblicken, um ähnlich dominante Figuren im Bundesrat zu finden. In den 1970er- und 80er-Jahren der St. Galler CVP-Magistrat Kurt Furgler vielleicht. Und gewiss waren später Christoph Blocher, Micheline Calmy-Rey und Pascal Couchepin auch Anführertypen. Sie hielten sich jedoch gegenseitig in Schach.

In der jetzigen Konstellation jedoch ist KKS, wie die Wilerin in Bundesbern genannt wird, eine Art Premierministerin. KKS half vor der Ersatzwahl hinter den Kulissen mit, dass anstelle der profilierten, ehemaligen Basler Finanzdirektorin Eva Herzog die nette Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider gewählt wurde. Weil sie keine starke linke Konkurrentin neben sich wollte? Eine nachvollziehbare Theorie, die freilich ausser Acht lässt, dass Baume-Schneider in der Romandie Biss und Zähigkeit attestiert werden.

Aber der Coup hat funktioniert. KKS spurte ebenso geschickt die Departementsverteilung vor. Sie selber, und nicht etwa der Amtsälteste Alain Berset, der zuerst hätte wählen dürfen, wechselt in die Finanzen, ein Schlüsseldepartement. Und Neuling Albert Rösti übernimmt das Umwelt- und Energiedepartement, das man der neuen SP-Frau vorenthalten wollte. Gewiss: Im neu zusammengesetzten Bundesrat zählen auch Berset (SP) und Rösti (SVP) zu den Durchsetzungsstärkeren. Doch der SP-Mann geht nach der Departementsverteilung und einem bescheidenen Resultat in der Wahl zum Bundespräsidenten geschwächt ins nächste Jahr. Und Rösti muss zuerst beweisen, dass er in der Regierung in der Lage ist, erfolgreiche Koalitionen zu schmieden.

Bleibt KKS. Sie führt den rechtsbürgerlichen Block bestehend aus je zwei FDP- und SVP-Bundesräten an. Im Unterschied zu Amtsvorgänger Ueli Maurer politisiert sie nicht am Rand.

Sie redet als künftige Finanzministerin bei allen Geschäften mit und kann fallweise, wie bei der Einführung der Überbrückungsrente, auch mal mit Mitte-links eine Achse bilden.

An ihr kommt nicht vorbei, wer Mehrheiten bilden will. Ihre starke Stellung wird durch die Umstände akzentuiert, dass sie die einzige Bundesrätin ist, die östlich von Bern und in einer Kleinstadt zu Hause ist, mithin also die einzige alemannische und zumindest semiurbane Bundesrätin.

Das stärkt sie politisch, weil sie im Falle einer FDP-Wahlniederlage im Herbst 2023 weniger um ihr Amt fürchten muss als Kollege Ignazio Cassis.

Wer mächtig ist, wird mit Erwartungen konfrontiert. Die Leistungen des Bundesrats waren jüngst bescheiden. Indiskretionen und Verstösse gegen das Kollegialitätsprinzip haben das Gremium wiederholt diskreditiert. Das stärkste Mitglied des Bundesrats steht besonders in der Verantwortung. Es liegt auch an Karin Keller-Sutter als Dreh- und Angelpunkt, die Konkordanz, dieses halb tote Pferd, wiederzubeleben. Versteift sie sich auf Machtpolitik, ist das Ende dieses Ausgleichssystems absehbar.

