KOMMENTAR Bilder auf Facebook, Instagram oder im TV: Auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre Wer sich in den (sozialen) Medien mit seinen Kindern präsentiert, bekommt viele Likes. Doch oft werden die Kinder nicht gefragt, ob sie diese Inszenierung überhaupt wollen. Dabei ist die Zustimmung der Kinder ab dem Kindergartenalter zwingend. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Inszenierung des Familienglücks: Peter Grünenfelder und Christa Markwalder mit Sohn. Screenshot Telezüri

Michel Luca ist das Baby der Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder und ihres Partners, dem Zürcher FDP-Regierungsratskandidaten Peter Grünenfelder.

Der vier Monate junge Bub schaffte es anlässlich der 1.-August-Feier in Uster erstmals in die sozialen Medien. Seine Mutter twitterte ein Bild von der Veranstaltung, an welcher der Papa als Redner auftrat. Patriotismus, Politik und Familienglück vermischen sich zu einer wohl inszenierten Frohbotschaft ans Publikum.

Doch dabei sollte es nicht bleiben: Ein paar Tage später tauchte Michel Luca erneut in den sozialen Medien auf, wie er ein Wahlplakat seines Vaters in den Händchen hielt. Und diese Woche schliesslich hatte Michel Luca seinen ersten TV-Auftritt - im Rahmen der Sommertalks auf Tele Züri.

Meist schlafend, kurz auch mal schreiend, kuschelte er sich an Papas Brust, während dieser erzählte, wie es so ist, mit 55 noch Vater und – aus seiner Sicht hoffentlich bald Regierungsrat des Kantons Zürich - zu werden. Das späte Familienglück, das den Eltern herzlich zu gönnen ist, wird zu politischen Zwecken instrumentalisiert. Verboten ist das natürlich nicht, fragwürdig hingegen bleibt es allemal.

Eltern ist es innerhalb gewisser Grenzen unbenommen, ob und wie sie ihre Kleinkinder öffentlich zur Schau stellen. Ab dem Kindergartenalter spricht man in der Rechtswissenschaft von einer Verletzung der Persönlichkeitsrechte, wenn Bilder von Kindern ohne deren Zustimmung oder gegen ihren Willen veröffentlicht werden. Spätestens ab zwölf ist ein Kind urteilsfähig und bestimmt alleine, ob jemand sein Bild posten darf. Irritierend bleibt die Darstellung von Menschen, die zu klein sind, um selber entscheiden zu können, aber trotzdem.

Vielleicht findet es der kleine Michel Luca in ein paar Jahren ja nicht mehr so lustig, dass ihn seine Eltern damals, als sein Papi gerade Regierungsrat werden wollte, im Fernsehen präsentiert haben fast wie eine Trophäe. Wer weiss.

Dass mit Kindern Politik gemacht wird, das ist eine alte Geschichte. Kaum ein Staatsempfang, wo nicht Schulklassen Fähnchen schwingend dem hohen Gast auf Geheiss der Lehrer zujubeln dürfen.

Kinder geniessen als unschuldige Wesen unsere uneingeschränkte Sympathie. Wer sich ihrer annimmt oder in Gegenwart von Kindern zeigt, wirkt nahbarer, menschlicher, authentischer. Kein Wunder also, dass sich dies Politikerinnen und Politiker, aber auch Stars und Sternchen aus der Unterhaltungsbranche zunutze machen.

War die öffentliche Inszenierung des (eigenen) Nachwuchses früher den Reichen und Schönen vorbehalten, hat sich dieses Verhaltensmuster dank sozialer Medien freilich demokratisiert. Wer auf Facebook, Instagram, Tiktok und Co. besonders viele Likes bekommen will, braucht nur ein herziges Föteli mit der Tochter am Mittelmeer zu posten. Der Jö-Effekt ist garantiert, unsere Sympathiewerte steigen automatisch.

Die Frage aber, ob die Inszenierung der Kinder auch in deren Interesse, geschweige denn zu deren Wohl geschieht, wird dabei oft ausgeblendet.

Das Magazin «Wir Eltern» hat kürzlich Tipps publiziert, wie man Kinderbilder öffentlich machen soll. Oberstes Gebot aus Sicht der Fachleute: Das Gesicht sollte nicht erkennbar sein. Wer also unbedingt seine Kinder zeigen möchte, sollte dies im Profil oder von hinten oder aus grosser Distanz tun. Man solle sich zweitens stets fragen, ob die Gefühle des Kindes mit dem Bild verletzt werden könnten. Denn es gilt: Einmal im Netz, immer im Netz. Bilder, die heute lustig und herzig sind, können Jahre später nur noch peinlich sein und beispielsweise die Stellensuche behindern oder gar Mobbing auslösen.

Drittens schliesslich legt das Magazin Eltern nahe, Kinder stets zu fragen, ob sie mit der Publikation einverstanden sind. Dies sei ab dem Alter von vier Jahren bereits möglich.

Es gibt aber auch Expertinnen, die grundsätzlich davon abraten, Kinderbilder auf öffentlichen Plattformen zu posten. Auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Und es könne nie ausgeschlossen werden, dass Bilder in falsche Hände, etwa von Pädophilen oder Stalkern, gelangen. Besonders heikel seien daher Aufnahmen, die Rückschlüsse über den Aufenthaltsort der Kinder zulassen. Was viele nicht bedenken: Öffentlich zugängliche Bilder können heruntergeladen und weiterverbreitet werden. Eltern verlieren die Kontrolle über diese Bilder.

Letztlich müssen Eltern entscheiden, wie zurückhaltend sie mit der Veröffentlichung von Kinderbildern sein wollen. Peter Grünenfelder und Christa Markwalder sind es offensichtlich noch nicht. Was ihr Sohn dereinst davon hält, dass er dem Papi im Wahlkampf aktiv zur Seite stehen musste, werden wir wohl kaum je erfahren. Ob sich die Inszenierung für seine Eltern politisch auszahlt, das hingegen werden bereits die nächsten Wahlen zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen