Kommentar Neuauflage von Wil-West: Der fragwürdige Trick des Marc Mächler St.Galler (und Thurgauer) Regierungsräte wollen das Standortprojekt Wil-West trotz negativem Volksentscheid vorantreiben. Das ist formaljuristisch zwar erlaubt, entlarvt aber ein eigenartiges Demokratieverständnis. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler FDP-Finanzdirektor Marc Mächler. Ralph Ribi

Das St. Galler Stimmvolk hat sich Ende September an der Urne gegen die Freigabe eines Kredits von 35 Millionen Franken zur wirtschaftlichen Entwicklung des Areals Wil-West ausgesprochen. Es hat damit ein Prestigeprojekt der Kantone St. Gallen und Thurgau unverhofft – und offensichtlich zum Verdruss der Entscheidungsträger in den Kantonsregierungen – gestoppt. Diese sind nämlich nicht gewillt, das Verdikt des Volkes zu akzeptieren.

Im Gegenteil: Der zuständige St. Galler Finanzminister Marc Mächler (FDP) setzt derzeit alle Hebel in Bewegung, um das Grossprojekt auf der grünen Wiese möglichst zügig doch noch durchdrücken zu können. Sein Amts- und Parteikollege aus dem Thurgau, Walter Schönholzer, steht ihm dabei unterstützend zur Seite, wie ein Podium in Sirnach gezeigt hat.

Der Trick geht so: Der Kanton St. Gallen, dem das fragliche Stück Land auf Thurgauer Boden gehört, schickt sich an, sein Tafelsilber zu verkaufen. Möglicherweise sogar ohne Volksabstimmung, entsprechende juristische Abklärungen laufen. Als Käufer kommt der Kanton Thurgau infrage, mit welchem die St. Galler das Wil-West-Projekt seit Jahren gemeinsam aufgegleist hatten. Einmal im Besitze der hübschen Landstücke, kann der Thurgau dort das Ansiedlungsprojekt Wil-West in Eigenregie doch noch realisieren. So der Plan der Befürworter.

Formaljuristisch scheint der Kniff aufzugehen. Das St. Galler Volk hat tatsächlich Nein gesagt zum 35-Millionen-Kredit. Zu einem allfälligen Landverkauf an Dritte hat es sich gar nicht geäussert.

Politisch jedoch ist diese Übung hanebüchen und zeugt von mangelndem Respekt gegenüber einem Volksentscheid.

Der Abstimmungskampf drehte sich ausschliesslich um die Frage, ob auf dem derzeit landwirtschaftlich genutzten Gelände dereinst eine umfassende Investition zur Neuansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen getätigt werden soll.

Linke und Grüne lehnten das Ansinnen primär aus ökologischen Gründen ab. Hinzu kam eine grundsätzliche Skepsis gegenüber wirtschaftlichen Expansionsplänen. Auch die SVP, immerhin die grösste Partei im Kanton, warb angetrieben von bäuerlichen Kräften für ein Nein – aus Sorge um das fruchtbare Ackerland. Gemeinsam haben sie das Projekt gebodigt.

Wenn nun also Regierungsrat Mächler an einer Podiumsveranstaltung so tut, als hätte das Volk die Vorlage nicht verstanden, ist das doch einigermassen überheblich. Auch seine Behauptung, die Wil-West-Gegnerschaft sei halt heterogen und wüsste darum nicht, was sie wolle, ist nicht stichhaltig. Das Volk hat nach einer intensiv geführten Debatte, welche die Regierung selber ziemlich verschlafen hat, genau gewusst, worum es ging: um die Erschliessung eines grossen Industriegebiets auf der grünen Wiese.

In einer Demokratie ist es nie verboten, es nochmals zu versuchen. Doch erstens sollte dies demütig mit etwas zeitlichem Abstand geschehen. Und zweitens sollte das neue Projekt auf keinen Fall mit einem juristischen Buebetrickli am Volk vorbeigeschmuggelt werden. Mit anderen Worten: Ein Landverkauf an Dritte mit der klaren Absicht, die Ansiedelung trotzdem zu realisieren, muss zwingend dem Volk zur Genehmigung unterbreitet werden. Nach dieser öffentlichen Debatte, die im Nein zu Wil-West gegipfelt hat, ist es an den Bürgerinnen und Bürgern zu entscheiden, was mit dem Land geschehen soll, das ihnen gehört.

Der Ball liegt bei der St. Galler Regierung. Diese ist gut beraten, den Übermut ihres Finanzdirektors doch etwas zu zügeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen