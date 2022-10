Ständeratswahl St.Gallen: Warum Susanne Vincenz Favoritin ist

KOMMENTAR Nachfolge Paul Rechsteiner: Warum Susanne Vincenz Favoritin ist Der Kanton St.Gallen steht vor einer interessanten Ständeratswahl. Die SP läuft Gefahr, den Sitz zu verlieren. Und auch die SVP droht erneut leer auszugehen. FDP-Frau Susanne Vincenz hat gute Karten, so sie denn antritt. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz. Alessandro Della Valle

In gut einem Jahr sind nationale Wahlen. Die meisten Karten werden im Oktober 2023 neu gemischt. Doch zwei Ostschweizer Kantone müssen vorher Entscheidungen fällen. In Appenzell Innerrhoden befindet die Landsgemeinde traditionsgemäss im April, wer Innerrhoder Ständerat wird oder bleibt. Amtsinhaber Daniel Fässler scheint ungefährdet. Ernsthafte Konkurrenz ist keine in Sicht.

Ganz anders die Ausgangslage in St. Gallen, wo Langzeit-Politiker Paul Rechsteiner Freund und Feind mit seinem Rücktritt per Ende Jahr überrascht hat. Nachdem die SP diesen Sitz 2011 der damaligen CVP abluchste, dürften die Bürgerlichen alles in Bewegung setzen, um das Mandat im Stöckli in ihre Reihen zurückzuholen – so wie das im bürgerlich-konservativen Kanton seit 1848 üblicherweise der Fall war.

FDP und CVP teilten sich die zwei Sitze auf, der SP gelang es bloss in drei Ausnahmefällen, dazwischen zu funken. Der SVP wiederum, die es im Kanton erst seit 30 Jahren gibt, blieb der Zutritt in die Kleine Kammer bisher verwehrt. Deren Aushängeschild Toni Brunner etwa guckte zweimal in die Röhre.

Wie ist die Ausgangslage nach Paul Rechsteiners Abgang? Es gilt als ausgemacht, dass SVP, FDP und SP um den Sitz kämpfen werden. Eventuell steigen auch die Grünen ins Rennen. Das hängt von parteitaktischen Absprachen ab, die hinter den Kulissen getroffen werden.

Bloss die Mitte, die mit Benedikt Würth bereits im Ständerat vertreten ist, kann sich zurücklehnen und genüsslich die Rolle der Königsmacherin spielen.

Noch wagen sich potenzielle Kandidierende nicht aus dem Busch. Dennoch sei mit Blick auf die aktuellen Wähleranteile sowie die sich abzeichnenden Allianzen folgende Prognose gewagt:

Die SP wird wohl mit Nationalrätin Barbara Gysi antreten. Die Gewerkschafterin ist eine stramme Linke. Im Unterschied zu Kultfigur Rechsteiner dürfte es ihr eher schwer fallen, im bürgerlichen Lager zu punkten. Das aber ist Voraussetzung, um gewählt zu werden. Allenfalls erhält Gysi gar Konkurrenz aus dem linken Lager. Sollte mit Nationalrätin Franziska Ryser das grüne Aushängeschild antreten, kämpfen diese beiden Frauen faktisch gegeneinander um den Einzug in den zweiten Wahlgang. Jene mit dem schlechteren Resultat zieht sich zurück, um linke Siegchancen zu wahren.

Die SVP ihrerseits muss, wenn sie eine Chance haben will nach diversen gescheiterten Männerkandidaturen, Nationalrätin Esther Friedli nominieren. Dumm bloss, dass diese gleichzeitig mit einer Bundesratskandidatur liebäugelt.

Sollte aber der Berner Topfavorit Albert Rösti für die Landesregierung kandidieren, dürfte es Friedli leichter fallen, sich auf den St. Galler Wahlkampf zu konzentrieren.

Ihre potenzielle Gegnerin im bürgerlichen Lager heisst Susanne Vincenz. Die Abtwiler Anwältin ist als FDP-Kandidatin gesetzt, sie muss nur noch wollen. Bleibt die Frage, ob Vincenz oder Friedli im ersten Wahlgang mehr Stimmen macht. Und da liegen die Vorteile bei der FDP-Frau. Die progressive Politikerin dürfte wohl auf die Unterstützung von GLP und Mitte zählen können. Es spricht wenig dafür, dass sich die im Kanton einflussreiche Mitte auf die Seite der SVP schlägt, die 2024 unter anderem einen Mitte-Sitz in der Regierung angreifen wird.

Im zweiten Wahlgang, der bei dieser Ausgangslage sicher scheint, spricht dann vieles für Susanne Vincenz, die auf einen Grossteil der bürgerlichen Stimmen zählen kann, um einen Sieg der Linken zu verhindern.

Klar, jede Wahl hat eigene Gesetze. Und Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Doch eins und eins zusammengezählt, verliert die SP den Sitz. Und auch die SVP bleibt aussen vor.

