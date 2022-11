Schepenese: Milo Raus letzter Tabubruch in St.Gallen

Kommentar Nach dem Fall Schepenese: Jetzt muss Milo Rau den St.Galler Globus zurückholen Die St.Galler Mumie Schepenese soll zurück nach Ägypten gebracht werden. Milo Raus jüngste Provokation sitzt. Doch sie ist noch nicht zu Ende gedacht. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 20.11.2022, 05.00 Uhr

Milo Rau und das Totenschiff der Schepense. Gian Ehrenzeller

Schepenese, die populäre St. Galler Mumie, die seit rund 200 Jahren in der Stiftsbibliothek ruht, soll zurück nach Ägypten gebracht werden. Zeitgeistig und moralisch wie immer über alle Zweifel erhaben, stellt sich der St.Galler Theatermacher Milo Rau an die Spitze eines intellektuell-kulturell-sozialdemokratischen Umzugs, der den vermeintlichen Kulturgüterraub rückgängig machen möchte.

Das wäre doch eine schöne Geste für diese biedere Stadt, der es an schönen historischen Gesten generell ermangelt.

So hat das tonangebende Bürgertum Niklaus Meienberg lange verachtet, Paul Grüninger erst viel zu spät rehabilitiert, und Milo Rau den Kulturpreis der Stadt verweigert. Dafür liess die christdemokratisch-freisinnige Nomenklatura Kurt Furgler hochleben.

Das ist St. Gallen – und dafür gehört diese Stadt endlich bestraft. Nichts eignet sich dafür besser, als die Restitution Schepeneses zu reklamieren – der vielleicht letzte Tabubruch, den Milo Rau gegenüber seiner Heimatstadt noch begehen konnte.

Nun, die Inszenierung ist, wie oft bei Milo Rau, geglückt. Die Provokation sitzt. Am Tage der Publikation der Forderung trugen Rau und seine Anhänger bereits Schepenese symbolisch im Totenschiff durch die hohlen Gassen von Gallus-City. Es soll Leute gegeben haben, die tatsächlich glaubten, da werde die Mumie aus der Stiftsbibliothek abtransportiert.

Gemach, so schnell geht das nicht. Es gibt ausserhalb des linken Kulturkuchens eher wenig Unterstützung für Milo Rau. In Ägypten liegen bereits viele Mumien herum - eine mehr oder weniger, das kommt nun wirklich nicht mehr drauf an, sagen Ägyptologinnen. Und SP-Historiker Max Lemmenmeier gibt zu bedenken, dass in Ägypten «eine der brutalsten Militärdiktaturen» an der Macht sei, eine Regierung, die an kultureller Verständigung ohnehin kaum interessiert sei.

Doch abgesehen davon war es höchste Zeit, dass der mit Abstand kreativste und sozialpolitisch engagierteste Theatermacher der Schweiz endlich den grossen Kulturpreis des Kantons St.Gallen bekommen hat.

Hoch verdient, keine Frage. Bei aller Ehrerbietung sei es aber erlaubt, dem Aktivisten im Momente des Ruhms den Spiegel ein wenig vorzuhalten: Der Regisseur scheint sich nämlich seiner moralischen Überlegenheit sicher zu sein, wie sein «Wilhelm Tell» in Zürich zeigt. Der Schweizer Nationalmythos wird der Lächerlichkeit preisgegeben, was nicht verboten ist. Doch um die Inszenierung wirklich grossartig zu finden, fehlt eine Prise Selbstironie. Man darf Tell und das Rütli und die alten Eidgenossen natürlich sezieren, aber vielleicht sollte man in der ganzen angestrengten Geschichtsneuinterpretation wenigstens einmal andeuten, dass man auch nicht immer sicher ist, wo Gott hockt. Sonst tritt anstelle der überkommenen Religion einfach eine andere, die ebenso exklusive Züge aufweist, auch wenn sie mit dem Siegel der Inklusion versehen ist.

Ein Vorschlag zur Güte: Milo Rau darf Schepenese zurück nach Kairo bringen, vorausgesetzt, er holt für St. Gallen endlich den Globus aus dem Zürcher Landesmuseum zurück. Ein klassisches Raubstück, das damals, als die Zürcher nach den Toggenburger Kriegen den Stiftsbezirk plünderten, gemeinsam mit wertvollen Handschriften, Gemälden sowie astronomischen Geräten entwendet wurde.

Der Kulturgüterstreit wurde 2006 zwar beigelegt, indem sich St. Gallen mit einer Kopie des Globus abspeisen liess. Doch seien wir ehrlich: Moralisch betrachtet, ist das nicht in Ordnung. Ein gefundenes Fressen für Milo Rau, oder?

