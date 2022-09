Tod der Queen: Sie stand für Freiheit und Demokratie

KOMMENTAR Mit dem Tod der Queen verabschiedet sich die friedliche Welt, die wir gekannt haben Der Felsen in einer unruhigen See ist verschwunden. Grossbritannien und Europa sind definitiv ins 21. Jahrhundert katapultiert worden. Die Queen stand gerade als Langzeitmonarchin für Freiheit und Demokratie. Werte, die es heute mehr denn je zu verteidigen gilt. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 09.09.2022, 17.19 Uhr

1926 - 2022: Königin Elisabeth II. ky

Mit Queen Elisabeth II. ist ein Fixpunkt des 20. Jahrhunderts verschwunden. 1952 stieg sie – erst 26 jährig – auf den Thron, und sah 15 Premierministerinnen und Premierminister kommen und gehen, zuletzt Liz Truss, die neue Chefin an der Downing Street Number 10. Über 70 Jahre lang war sie das Staatsoberhaupt Grossbritanniens und dessen – freilich zerfallenden – Kolonialreich.

Fast alles hat sich in diesen Jahrzehnten verändert, nur die Queen ist geblieben. Bis am Donnerstagabend, als der Buckingham Palast ihren Hinschied bekannt gab.

Nach dem Tod von Prinzessin Diana in Sachen Ansehen auf einem Tiefpunkt, erarbeitete sich die Queen anschliessend dank ihrer warmen Ausstrahlung und der zelebrierten Nähe zum Volk Respekt und Anerkennung. Sie war der stabile Anker einer sozial und kulturell zerrissenen britischen Gesellschaft.

Sie stand für Kontinuität, Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit in einer turbulenten, mitunter chaotischen Welt.

Indem sie sich kaum je in die Politik einmischte, schwebte sie gleichsam über den umkämpften Niederungen des Alltags.

Und symbolisierte damit als eine strikt an der Verfassung orientierten Monarchin die überragende Bedeutung von Freiheit und Demokratie für das Vereinigte Königreich.

Selbst auf uns Schweizerinnen und Schweizer, bodenständige Republikaner durch und durch, übte die pflichtbewusste Queen eine spezielle Faszination aus. Die beredte Schweigsamkeit dieser grossen Frau, die Würde, die sie dadurch dem Amt verlieh, die Erhabenheit, die sie verkörperte, zogen viele, die sonst mit Monarchinnen wenig anfangen konnten, in den Bann Ihrer Majestät.

Jetzt ist die Königin tot. Und Europas Demokratien stehen vor den wohl turbulentesten Zeiten seit Hitlers Griff nach der Weltherrschaft, den die verstorbene Queen als junge Frau und später aus ihren Unterredungen mit Winston Churchill hautnah miterlebt hatte.

Die alten Gewissheiten sind weg. Auf dem Kontinent herrscht wieder Krieg, auf und neben dem Schlachtfeld. Russlands Diktator Wladimir Putin fordert den Westen auf allen Fronten heraus. Die durch Moskaus Energieboykott verursachten, unkontrollierten Preissteigerungen führen zu Verwerfungen an den Strommärkten und bringen potenziell Millionen von Europäern in soziale Not. Vater Staat, nach zwei Jahren Pandemie ohnehin stark verschuldet, ist als Retter und Beschützer gefragter denn je.

Europas Demokratien, auch die Schweiz, stehen vor der doppelten Herausforderung, einerseits ihre militärische Verteidigungsbereitschaft signifikant zu erhöhen und gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaften zu stärken. Hinzu kommt, als gäbe es der Herausforderungen nicht genug, eine Klimakrise, die immer bedrohlicher wird und schnelles, entschlossenes Handeln erfordert.

Mit Putins Aggression geht eine lange Phase der wirtschaftlichen Prosperität und der politischen Stabilität zu Ende. Der Tod der Königin nur ein halbes Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine ist ein Symbol für diese Zeitenwende. Wir treten über die Schwelle einer neuen Epoche, die uns viel abverlangen wird. Über Europa braut sich ein perfekter Sturm zusammen. Inflation, Krieg, Klimakrise, Lieferkettenprobleme, Migrationsdruck, geopolitische Rivalitäten der Grossmächte. Die Welt von gestern – Freihandel, Globalisierung, zunehmender Wohlstand – verabschiedet sich.

Was an ihre Stelle tritt, ist offen. Absehbar ist jedoch, dass Europa die wirtschaftliche Autonomie, die Versorgungssicherheit, die politische Unabhängigkeit stärken muss, um sein Lebensmodell aufrechtzuerhalten. Und die Schweiz, mittendrin, hat jedes Interesse am Gelingen dieses Unterfangens.

«Rücken wir zusammen. Es werden bessere Tage kommen», sagte die Queen inmitten des Lockdowns in Anlehnung an ihre Erfahrungen aus dem Widerstand gegen die Nazis. Mögen uns ihre Besonnenheit und Entschlossenheit Kraft und Zuversicht geben – weit über ihren Tod hinaus.

