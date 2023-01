Matura-Reform fordert die Kantone

Kommentar Mehr Informatik, weniger Sprachen? Die Reform der Matura ist eine Herkulesaufgabe Die aufgegleiste nationale Reform der gymnasialen Matura zielt in die richtige Richtung: Die Grundlagenfächer sollen erweitert, die Wahlmöglichkeiten der Schülerschaft vergrössert werden. Kantonale Extrawürste wie in St.Gallen drohen das Fuder zu überladen. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Schülerinnen und Schüler des Ergänzungsfaches "Nachhaltigkeit" organisieren einen Thementag "Mobilität der Zukunft erfahren, am Donnerstag, 28. März 2019, an der Kantonsschule am Burggraben Bild: Benjamin Manser

Welche Matura wollen wir? Die Frage hat das Zeug, Familien zu spalten. Zum einen sind die kantonalen Unterschiede gross. In Genf etwa hat jeder dritte 20-Jährige eine gymnasiale Matura in der Tasche.

In der Ostschweiz liegen die Zahlen teils nur knapp über 10 Prozent. Das hat nichts damit zu tun, dass die Genferinnen intelligenter wären als die Appenzeller. Hierzulande hat die Berufslehre als Alternative schlicht eine grössere Bedeutung als in der Romandie.

Doch der unterschiedliche Stellenwert der Matura könnte Auswirkungen auf die Frage haben, wie schwierig es sein soll, die Maturitätsprüfungen zu bestehen, die als Zutritt zu den Universitäten und ETH gelten.

Wenn es in St. Gallen oder Frauenfeld viel schwieriger ist, die Matura zu bestehen als in Genf oder Lausanne, schafft das Ungerechtigkeiten und verfälscht die Quoten.

Zum andern ist es auch eine Frage der Weltanschauung, welche Fächer unterrichtet und wie stark diese im Kanon gewichtet werden sollen.

Historiker etwa sind überzeugt, dass ihr Fach angesichts der brenzligen Weltlage aufgewertet gehört. Die Naturwissenschafterinnen wiederum glauben, es drehe sich alles um Mathematik und Informatik. Und viele Politiker kritisieren zu Recht die teils mangelhaften Kenntnisse junger Menschen über das politische System der Schweiz. Der aktuell laufende Versuch, landesweit vergleichbare Qualitätsstandards für die gymnasiale Matur zu setzen, gleicht daher in einem Land mit 26 verschiedenen kantonalen Bildungssystemen einer Herkulesaufgabe.

Nichtsdestotrotz ist es richtig, die Reform anzupacken und die entsprechenden Verordnungen aus den 1990er-Jahren zu aktualisieren. Der daraus entstehende Streit um die Matura kann fruchtbar sein, wenn offen diskutiert wird und gleichzeitig der Wille zur Einigung existiert.

Inhaltlich zielen die angepeilten Reformen in die richtige Richtung. Die Anzahl der Grundlagenfächer (bisher Deutsch, Französisch, Mathematik plus ein Schwerpunktfach) soll um die Fächer Informatik sowie Wirtschaft und Recht erweitert werden. Zusätzlich dürfen Kantischülerinnen und Kantischüler neu weitere Schwerpunktfächer wie Geschichte, Theater, Sport oder Religion als Matura-relevante Ergänzung wählen. Diese Verbreiterung der Basis inklusive Ausdehnung der Wahlmöglichkeiten ist sinnvoll. Dass Maturi und Maturae über Sinus und Cosinus zwar Bescheid wissen, aber keine Ahnung vom Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Inflation haben, ist schwer zu erklären. Der allgemeinbildende Charakter der Matura wird dadurch gestärkt.

Notgedrungen geht eine Ausdehnung des Fächerkanons zulasten der Tiefe in den bisherigen Grundlagenfächern. Das ist verkraftbar. Oder wie es ein Deutschlehrer formuliert: «Man kann in der Literaturgeschichte durchaus ein paar Abstriche machen, ohne deswegen die Maturitätsreife der Schülerschaft zu gefährden.»

Die Ostschweizer Kantone verfolgen die Arbeiten mit Argusaugen. St. Gallen schickt sich sogar an, eine eigene Reform auf die Reihe zu bringen. Die Frage sei erlaubt: Ist der Finish nötig? Oder führt diese kantonale Flickschusterei am Ende nicht dazu, dass die Unterschiede zwischen den Kantonen zementiert oder sogar vergrössert werden? Recherchen zeigen, dass man sich in St. Gallen Mühe gibt, die kantonale mit der nationalen Reform abzustimmen. Dennoch besteht die Gefahr, das Fuder zu überladen. Darauf deutet etwa hin, dass findige Bildungsbürokraten das Fach «Kritisches Denken» einführen wollen. Zu Recht läuft die Lehrerschaft dagegen Sturm. Kritisches Denken wird hoffentlich in sämtlichen Fächern gefördert. Gut gemeint ist zuweilen das Gegenteil von gut gemacht.

