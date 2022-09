Aussenpolitik: Sündenbock Cassis ist nicht alleine verantwortlich

KOMMENTAR Ignazio Cassis, Sündenbock Die Schweiz ringt um ihre Position in einer sich rasch verändernden Welt. Aussenminister Cassis agiert dabei oft unbedarft. Dennoch ist es unredlich, ihn alleine für die ungelösten Grundsatzfragen verantwortlich zu machen. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis. Massimo Piccoli/ky

Vor fünf Jahren, am 20. September 2017, wählte die Vereinigte Bundesversammlung den Tessiner Freisinnigen Ignazio Cassis im zweiten Wahlgang in den Bundesrat.

Zum Glück, muss man im Nachhinein feststellen. Auf der Strecke blieb nämlich ein gewisser Pierre Maudet, Politstar aus Genf mit Überfliegerallüren, der kurze Zeit später über eine vom Königshaus gesponserte Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate stolperte. Die Waadtländer Nationalrätin Isabelle Moret war als Dritte im Bunde stets chancenlos – und auch darüber war und ist im Bundeshaus niemand traurig.

Es musste also ein Tessiner her, 18 Jahre nach dem Rücktritt Flavio Cottis. Und mit Cassis hatte Bundesbern einen sympathischen Mann gefunden, der dem Amt gewachsen schien. Nun, im Unterschied zu Maudet, der in den Ruch der Korruption geriet und mittlerweile in der Privatwirtschaft tätig ist, hat sich Cassis ordentlich gehalten. Er ist fleissig und integer. Das ist, gerade auch im internationalen Vergleich, schon allerhand.

Bei einer genaueren Betrachtung jedoch, muss das Urteil strenger ausfallen: Cassis bringt wenig auf die Reihe und setzt Wichtiges in den Sand.

Er ist im Bundesrat ein Einzelkämpfer und darüber hinaus mit wenig Gespür fürs politisch Machbare ausgestattet.

So geriet sein – an sich sinnvoller – Versuch, die Neutralität nach dem russischen Überfall auf die Ukraine der Zeit anzupassen, zum kommunikativen Desaster. Nachdem Cassis monatelang dem verdutzten Publikum etwas von «kooperativer Neutralität» vorgetragen hatte, versenkte das Kollegium ebendiese Neuinterpretation sang- und klanglos.

Bitter. Ähnlich läuft es in der Europapolitik, wo Cassis selber nicht mehr zu ahnen scheint, wo ein möglicher Ausweg aus der vom Bundesrat gewählten Sackgasse durchführen könnte. Uninspiriert liess er seine Staatssekretärin Livia Leu gewähren, die sich in der NZZ in peinlich anmutender Manier über die böse EU ausliess, welche die Schweiz unter Druck zu setzen wage. Selten machte die Spitze des Aussendepartements einen hilfloseren Eindruck.

Kein Wunder, wird der Aussenminister in der Berner Politblase immer mehr zum Sündenbock, so sehr gar, dass vergangene Woche einige Gäste zwangsverpflichtet werden mussten, an die nachgeholte Bundespräsidentenfeier zu Ehren von Ignazio Cassis ins weit entfernte Lugano zu reisen.

Ja, die Bundesversammlung hat 2017 einen Durchschnittspolitiker in die Landesregierung gewählt. Keinen strategischen Ausnahmekönner à la Pascal Couchepin, keinen Charmebolzen mit ausgeprägtem politischen Instinkt à la Doris Leuthard. Dennoch ist diese permanente Schuldzuweisung, das sich in Bundesbern Bahn gebrochen hat, verlogen.

Bei allen Schwächen: Cassis ist nicht alleine verantwortlich für das aussenpolitische Durcheinandertal, in welchem sich die Schweiz befindet. Der nette Tessiner gibt aber eine ideale Zielscheibe her, an der sich viele mit Häme abarbeiten dürfen.

Es ist der Gesamtbundesrat, der den Kompass nicht findet. Weder in der Europapolitik noch in Neutralitätsfragen. Würde der Aussenminister Müller oder Meier heissen, erginge es ihm ähnlich schlecht wie Cassis, denn ein Bundesrat alleine hat kaum Entscheidungsbefugnisse in übergeordneten Grundsatzfragen.

Es ist der Gesamtbundesrat, der keine sichtbare Strategie entwickelt hat, wie sich unser Land mit der EU, dem wichtigsten Handelspartner, dauerhaft sinnvoll arrangieren könnte. Es ist der Gesamtbundesrat, der vom Kriegsausbruch in der Ukraine überrascht wurde, obwohl die CIA monatelang davor warnte – und hastig grundlegende Entscheide zu Neutralitätsauslegung und Sanktionen fällen musste, ohne sich grundsätzliche Überlegungen dazu gemacht zu haben. Nur um wenige Monate später zum Schluss zu kommen, dass im Neutralitätsbericht aus dem Jahr 1993 (!) ja schon alles drin steht. Hauptsache, Cassis steht im Regen.

Dabei ist es in der Politik oft wie im Fussball: Nur in einer starken Mannschaft wachsen Durchschnittsspieler über sich hinaus.

