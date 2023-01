9-Millionen-Schweiz: Ostschweiz profitiert von der Zuwanderung

Kommentar Hype um die 9-Millionen-Schweiz: Doch die Ostschweiz profitiert von der Zuwanderung In Zürich, Zug und Genf gibt es gewiss Dichtestress und hohe Mieten. Doch in den ländlicheren und wirtschaftlich weniger überhitzten Regionen des Landes kann man Zuwanderer sehr gut gebrauchen. Gerade auch in der Ostschweiz. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Ist das jetzt Dichtestress? Alltag in der Bahnhofvorfahrt am St.Galler HB. Benjamin Manser

Plötzlich ist sie wieder da, die Diskussion über die Zuwanderung. Ein Grund dafür sind die Einwanderungszahlen. Nach wie vor zieht der Schweizer Arbeitsmarkt viele Menschen aus Europa an. Hinzu kommen Flüchtlinge, primär aus der Ukraine, wo Krieg herrscht.

Ein mindestens so wichtiger Grund ist jedoch ein anderer: Die meisten Schweizer Medien werden in Zürich gemacht und von dort aus gelenkt. Viele Journalistinnen und Journalisten wohnen in der Limmatstadt, meistens in den angesagten Quartieren. Genau dort jedoch manifestieren sich die Verdrängungseffekte, welche die Zuwanderung gut qualifizierter Arbeitskräfte zur Folge haben, am stärksten.

Zürich, Genf oder Zug sind Hotspots der Globalisierung. Wer dort wohnt, verdient besseres Geld als anderswo im Land, zahlt aber auch hohe Mieten. Bezahlbarer Wohnraum wird zum raren Gut. Ein Teil der Mittelschicht kann sich eine Stadtwohnung nicht mehr leisten. Kein Wunder, bricht sich eine Zuwanderungsdebatte von Zürich aus Bahn. Es ist aber primär eine Aufgabe der lokalen und kantonalen Politik, Lösungen für die mit der Arbeitsmigration verbundenen Folgen zu finden.

Für eine nationale Hybris besteht kein Anlass. Nüchtern betrachtet, ist die Zuwanderung das Resultat unserer Wirtschaftskraft.

Ein erfolgreiches Land zieht Menschen an. Ein Naturgesetz. In der Schweiz herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Die Zuwanderer nehmen uns also keine Arbeitsplätze weg, sondern sie besetzen Stellen, die sonst offen bleiben müssten – etwa im Gesundheits- oder Bildungswesen oder in der Gastrobranche.

Die vom Wohlstand mehrheitlich angenehm gebettete einheimische Bevölkerung arbeitet häufig Teilzeit, auch der Anteil Rentner nimmt laufend zu. Die unbesetzten Stellen müssen zwangsläufig mit Personal aus dem Ausland besetzt werden.

Auch beim fehlenden Wohnraum müssen wir uns primär selber an der Nase nehmen. Der Quadratmeterbedarf pro Kopf wächst ungebremst. Schweizerinnen und Schweizer wohnen oft grosszügig, gerne auch zu zweit in einer 4,5-Zimmer-Wohnung, man kann es sich ja leisten.

Die steigenden Mieten nachher den Zuwanderern in die Schuhe zu schieben, ist daher nicht redlich.

Ein Blick auf die Zahlen relativiert die Wohnungsnot: Die Situation ist ausserhalb der grossen Städte nach wie vor recht entspannt. Gerade in der ländlichen Ostschweiz gibt es genügend bezahlbaren Wohnraum.

Differenziert betrachten muss man das allgemeine Bevölkerungswachstum: Einige Ostschweizer Regionen sind in den vergangenen 30 Jahren zwar auch stark gewachsen – etwa der westliche Thurgau, Kreuzlingen, Rapperswil oder die Region Wil. Andere wiederum hinken dem gesamtschweizerischen Schnitt hinterher – Appenzell Ausserrhoden, das Toggenburg oder die Stadt St. Gallen. Während Zürich, Genf oder die Genferseeregion aus allen Nähten platzen, geht es in Delémont, Solothurn, Herisau oder in mehr als der Hälfte jener Thurgauer Gemeinden, die weniger als 3000 Einwohner zählen, beschaulich zu und her.

Aus Sicht der Randregionen kommt hinzu: Ohne Zuwanderung würden manche dieser Gebiete schrumpfen. Einerseits kommen zu wenig Kinder zur Welt. Andererseits ziehen einheimische Junge zum Arbeiten und Studieren in die Zentren. Man nennt das Brain-Drain, ein Phänomen, mit welchem insbesondere ländliche und abgelegenere Gebiete zu kämpfen haben.

Kein Grund zur Aufregung also. Diese ist dem Wahljahr und einigen Zürcher Medien geschuldet, die den Stadtzürcher Globalisierungshype und den damit verbundenen Kampf um bezahlbare Wohnungen für ein nationales Problem halten.

