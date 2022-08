Wie Strom sparen? Luxusprobleme in der Wellness-Nation

KOMMENTAR Hilfe, die Schneekanone steht still – Luxusprobleme in der Wellness-Nation Sollen Schneekanonen, Saunas und Weihnachtsbeleuchtungen ausgeschaltet werden, wenn Strom knapp wird? Selbstverständlich. Die Debatte darüber, wer zuerst sparen muss, driftet ab ins Absurde. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weisses Gold: Eine Schneekanone sorgt in den Flumserbergen für Winterstimmung. Bild: Michel Canonica

Manchmal lohnt es sich, zwei Welten direkt miteinander zu vergleichen, zumal sie gar nicht so weit auseinanderliegen: Zum Beispiel die Ukraine, welche um ihre Existenz kämpft. Und die Schweiz, welche sich vor Strommangel fürchtet.

Zuerst zur Ukraine. Dort feierten die Menschen vergangene Woche den Tag der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Wobei von «feiern» keine Rede sein kann. Eine russische Rakete traf einen Zug, über 20 Menschen fanden den Tod. Der tägliche Horror nimmt kein Ende. Ukrainische Soldaten werden vor laufender Kamera misshandelt, Kinder entführt, Frauen vergewaltigt. Putins Vernichtungskrieg kennt kein Pardon.

Wenn die Ukraine den Krieg verliert, dann gibt es sie als Nation nicht mehr. Es ist ein Kampf um Sein oder Nichtsein.

Und damit zurück in die Schweiz. Auch hier hat der russische Überfall auf die Ukraine Folgen. Die Preise steigen, die Energie wird knapp. Weil wir es jahrelang verpasst haben, die einheimischen erneuerbaren Energien konsequenter auszubauen, droht plötzlich eine Mangellage. Bundesrätliche Sparappelle machen die Runde.

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Durchaus möglich, dass der Strom im Winter rationiert werden muss, dass es zu Unterbrüchen kommt, dass der Staat konkrete Vorschriften erlassen muss, wer noch Strom verbrauchen darf und wer nicht. Das erzeugt natürlich Aufregung in der Wellness-Nation.

Skilifte abstellen, das komme überhaupt nicht infrage, sagt der Walliser Wirtschaftsminister Christophe Darbellay, in dessen Kanton besonders viele Skilifte stehen. Schneekanonen sind existenziell, ohne sie steht alles still, sagen Vertreterinnen von Ostschweizer Skigebieten, vom Pizol über die Flumserberge bis ins Toggenburg. Und auch Saunas und Weihnachtsbeleuchtungen gehören halt dazu, wenn es adventlich wird, hallt es aus dem Unterland bis hinüber nach Deutschland.

Natürlich ist die Debatte darüber, wer wie viel Strom sparen muss, unangenehm. Es kommt, wie meistens in der Politik, zu unschönen Verteilkämpfen. Ist nun der Industriebetrieb im Rheintal, der viel Strom verbraucht, wichtiger als die Bergbahn im Wallis, die ein grosser regionaler Arbeitgeber ist? Heikle Fragen, gewiss, die hoffentlich gar nie entschieden werden müssen.

Dennoch sind wir gut beraten, diese Debatten nüchtern und demütig zu führen, zumal von Rationierungen betroffene Betriebe normalerweise mit Entschädigungen rechnen können.

Angesichts des ukrainischen Überlebenskampfes sind das Peanuts, ob die Pizoler Schneekanonen nun mal eine Woche still stehen.

Es ist angesichts des schieren Reichtums in diesem Land absurd, wenn Schweizer Regierungsräte so tun, als hinge an der Stromsparfrage die Existenz einer ganzen (Berg)-Region. Um die Existenz geht es in der Ukraine. Nicht bei uns.

Hier geht es darum, ob eine der reichsten Nationen der Welt in der Lage ist, ihren Beitrag in einer geopolitisch brenzligen Situation zu leisten. Putin schickt sich seit Monaten an, Europa zu erpressen. Indem er die Energiepreise in die Höhe treibt, versucht er einen Keil in die westlichen Gesellschaften zu treiben, der letztlich unsere Unterstützung für den heroischen Freiheitskampf der Ukraine unterminieren soll.

Es muss den meisten Menschen klar sein, was auf dem Spiel steht. Eine Niederlage der Ukraine hätte fatale Konsequenzen für unsere Sicherheit. Die Schweiz schickt keine Waffen in die Ukraine. Aber sie nimmt ukrainische Flüchtlinge auf und hilft mit, Energie zu sparen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Aber ja, auch das hat einen Preis. Allenfalls auch jenen, dass die Sauna im Winter geschlossen, die Schneekanone abgestellt und die Weihnachtsbeleuchtung dunkel bleibt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen