Olma-Aktien: Die Ostschweizer Solidarität bröckelt

KOMMENTAR Gibt die Ostschweiz die Olma auf? Der Thurgauer Widerstand gegen weitere Olma-Gelder zeigt: Die Ostschweizer Solidarität ist fragil. Die Olma Messen müssen um jede zusätzliche Aktionärin kämpfen.

Schweinchen sind unterwegs beim traditionellen Säulirennen an der Olma. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Eine Zeit lang sah es schlecht aus in Sachen Ostschweizer Zusammenarbeit: Eine gemeinsame Landesausstellung am Bodensee ist ebenso kolossal gescheitert wie die Kooperation im sündhaft teuren Spitalwesen.

Dann traten ein paar Regierungsräte, die sich persönlich nicht grün waren, zurück – und es kam Corona. Und vieles wurde besser. Die Kantone schafften es, ihre Massnahmen und deren Kommunikation abzustimmen. Die Ostschweiz sprach mit einer Stimme – und wurde im Rest des Landes gehört.

Massive Fortschritte auch im Gesundheitswesen: Noch in diesem Jahr sollen die Eckpunkte einer gemeinsamen Spitalstrategie östlich von Zürich bis hinunter ins Puschlav präsentiert werden. Das wäre vor wenigen Jahren ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.

Doch der neue Geist der Kooperation und Solidarität steht vor einer Bewährungsprobe.

Stein des Anstosses ist ausgerechnet die Olma, heilige Kuh und Inbegriff der Ostschweizer Tradition.

Die Olma braucht nach den mageren Coronajahren dringend mehr Geld. Hinzu kommt, dass die Baukosten für die neue, gigantische Halle über der Autobahn derzeit stark steigen. Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben – und das alles in einer Zeit, in welcher andere Messen die Segel streichen. Die Olma, an sich ein kerngesundes Unternehmen, steht finanziell vor einer heiklen Phase. Hat man sich übernommen? Haben Messen überhaupt noch eine Zukunft? Fragen, die in der Ostschweiz derzeit hinter vorgehaltener Hand bange diskutiert werden.

Um die Situation zu entschärfen, sollen die Genossenschaftsanteile in Aktienkapital umgewandelt und dieses substanziell erhöht werden. Die Hoffnung besteht darin, dass die in der Ostschweiz breit verankerte Messe auf die Unterstützung von vielen Firmen und Einzelpersonen zählen kann.

Gefragt ist aber auch die öffentliche Hand, die an der Olma Genossenschaft derzeit mit knapp 40 Prozent beteiligt ist. Die Parlamente von Kanton und Stadt St. Gallen müssen der Umwandlung ihrer Darlehen in Eigenkapital zustimmen. Darüber hinaus stellt sich sämtlichen Olma-Genossenschaftern aber auch die Frage, ob sie zusätzliches Geld in Form von Aktienkäufen einschiessen wollen. Geld, das hoch willkommen wäre.

Nun erteilt der Kanton Thurgau diesem Ansinnen eine Abfuhr. Zuerst seien jetzt die Privaten am Zug, heisst es ausgerechnet im landwirtschaftlich geprägten Kanton. Sollte die Olma mittelfristig immer noch über zu wenig Kapital verfügen, werde man sich eine zusätzliche Beteiligung freilich nochmals überlegen, stellt FDP-Volkswirtschaftsminister Walter Schönholzer immerhin in Aussicht.

Noch nicht entschieden haben beide Appenzell. Doch im persönlichen Gespräch äussern sich auch hier Regierungsräte meist negativ. Man sei nicht bereit, weiteres Geld in die Olma zu investieren. Diese sei primär eine St. Galler Angelegenheit und es sei keine Appenzeller Idee gewesen, eine neue Halle zu bauen.

Man muss somit ganz nüchtern festhalten: Eine breite Bewegung zugunsten der Olma sieht anders aus. Die Ostschweizer Solidarität hat Grenzen. Mit der Entfernung zu St. Gallen wächst die Skepsis, was wenig verwundert, gibt es doch mit der Wega in Weinfelden oder der Rhema im Rheintal weitere, lokal verankerte Publikumsmessen, die ebenso um Geld und Aufmerksamkeit kämpfen.

Die Olma ist gewiss ein Ostschweizer Kulturgut. Die Idee, mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft ihre Basis zu verbreitern, ist gut. Noch hält sich die Begeisterung allerdings in Grenzen: Die Olma Messen werden um jede Aktionärin kämpfen müssen.

