Bundesratswahl: Ein zweiter Sitz für die Ostschweiz

KOMMENTAR Fast alle setzen auf die faule Zauberformel - darum hat das Toggenburger Politduo Chancen im Bundesratspoker Der zweite Bundesratssitz für die SVP ist unbestritten, obwohl die Partei die Politik der Regierung selten mitträgt. Damit rücken auch potenzielle Ostschweizer Kandidierende in den Fokus. Die spannendste Anwärterin jedoch sagt ab. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Will er? Will sie? Ex-SVP-Chef Toni Brunner und SVP-Nationalrätin Esther Friedli. Severin Bigler

SVP-Bundesrat Ueli Maurer tritt zurück – und zumindest in der Deutschschweiz sind sich (fast) alle einig: Der Sitzanspruch der SVP ist unbestritten.

Warum eigentlich? Sind die stärkste Partei des Landes und insbesondere deren Vertreter Ueli Maurer in den vergangenen Jahren damit aufgefallen, die Politik der Regierung umsichtig zu prägen und stets loyal mitzutragen? Eher im Ausnahmefall.

Die SVP gebärdet sich, wie auch die SP auf der anderen politischen Seite, als Oppositionspartei, die nebenbei auch noch in der Regierung mitmachen darf. Und alle sind zufrieden damit.

Es ist angesichts eines zerstrittenen, in strategischen Fragen beinahe handlungsunfähigen Bundesrats erstaunlich, wie reflexartig die Zauberformel als «unbestritten» dargestellt wird.

Hauptsache, möglichst alle Parteien dürfen an unserer heiligen Konkordanzregierung partizipieren, egal, wie sie sich dort dann aufführen.

Fakt ist, die Konkordanz ist weitgehend ein Phantom. Alle reden davon, kaum jemand hält sich daran. Das Ziel der Zauberformel wäre es ursprünglich gewesen, die wichtigsten Kräfte in die Regierung zu integrieren, damit sie die Politik später nicht via Referendum und Volksinitiative lahmlegen. Gemessen an diesem Ziel, versagt die Konkordanz kläglich. SP und SVP bekämpfen den Kurs der Regierung nach Lust und Laune, gleichsam systematisch. Das ist nicht die Idee.

Eine Diskussion darüber, ob die Konkordanz so noch Sinn macht, wäre angebracht. Nur hat gut ein Jahr vor den nächsten Wahlen keine Regierungspartei ein Interesse daran, diese zu führen. Zu bequem fahren alle mit dem aktuellen System der Machtteilung. Der Sitzanspruch der SVP ist unbestritten. Und damit zurück zur Realpolitik!

Betrachten wir das SVP-Kandidatenkarussell also ein wenig durch die lokalpatriotische Ostschweizer Brille: Und was sehen wir da? Immerhin mehrere Pfeile im Köcher. Nebst den gewiss valablen Papabili aus dem Berner Oberland (Albert Rösti) oder dem Kanton Zürich (Gregor Rutz, Natalie Rickli) hat die Ostschweiz tatsächlich interessante Namen zu bieten.

Da wäre zum einen Toni Brunner. Der 48-jährige Ex-Parteichef hockt auf seinem Toggenburger Adlerhorst und wartet darauf, in seinem Leben nochmals durchzustarten. Oder doch nicht? Da gehen die Meinungen auseinander. Klar ist: Brunner ist nahe an Christoph Blocher, dürfte wohl dessen Lieblingskandidat für Maurers Nachfolge sein. Politfuchs Brunner würde ähnlich wie Maurer geschickt auch die Oppositionsklaviatur bespielen. Dank seines fröhlichen und integrativen Charakters wäre es ihm wenigstens zuzutrauen, das Klima in der Landesregierung zu verbessern. Das wäre nicht nichts.

Eine weibliche Alternative zu Brunner ist seine Partnerin Esther Friedli. Die Politologin macht in Bern einen soliden, wenn auch eher unauffälligen Job. Sie ist keine Einpeitscherin wie Roger Köppel oder Thomas Aeschi, sondern eine fundierte Arbeiterin, die sich in Dossiers vertiefen kann. Friedli trauen das Amt einige zu.

Die wohl spannendste Alternative zum Toggenburger Duo kommt freilich aus dem Thurgau. Sie ist jung, als Unternehmerin tätig, rhetorisch begabt und intellektuell auf Augenhöhe mit Rösti oder Friedli: Doch die 38-jährige Diana Gutjahr hat bereits abgewunken. Als junge Mutter sei für sie der richtige Zeitpunkt für eine Bundesratskandidatur nicht gegeben. Verständlich. Wenn auch bedauerlich. Was wäre das für ein Zeichen gewesen, nebst Vätern wie Alain Berset mal eine Mutter in der Regierungsverantwortung zu wissen. Ausgerechnet eine SVP-Frau als Vorkämpferin von Emanzipation und Gleichstellung.

Doch zurück zur Realpolitik. Und da werden «unbestrittene» SVP-Bundesratssitze primär in Herrliberg ausgejasst.

