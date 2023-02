Einsprachewut in der Schweiz: Wie Wenige das System strapazieren

Kommentar Einsprache- und Verhinderungswut in der Ostschweiz: Wie einige Wenige Rechtsstaat und Demokratie strapazieren In der Stadt St.Gallen wollen privilegierte Anwohner innere Verdichtung verhindern, in Frauenfeld legen Einsprachen den Bau eines Busterminals lahm - obwohl das Volk die Sache längst bewilligt hat. Mitspracherechte werden zum Boomerang, wenn die Interessen Weniger stärker sind als jene der Allgemeinheit. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 12.02.2023, 19.00 Uhr

Soll dieser Hinterhof mitten in der Stadt überbaut werden können? Am 12. März entscheidet das Stimmvolk der Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Es geht nur um einen kleinen, für die meisten Menschen in der Ostschweiz unbedeutenden Hinterhof in der Stadt St.Gallen. Und doch verbirgt sich hinter der lokalen Abstimmung «Rettet das Wiesli» eine Grundsatzfrage, die sich in vielen Dörfern und Städten unseres Landes in der einen oder anderen Form stellt: Gelingt es einigen wenigen, ihre Partikularinteressen (ein grüner Pausenhof für das Quartier, Aussicht auf die Berge, keine Immissionen vor dem eigenen Haus) auf Kosten der Allgemeinheit (verdichtetes Bauen, neue Wohnungen oder Kitas oder Windräder) durchzusetzen?

Was in St.Gallen passiert, ist symptomatisch. Einige wenige, in diesem Fall begüterte Anwohnende, kämpfen um ein Privileg. Der grüne Hinterhof, der als Grill- und Spielplatz für das Quartier dient, soll erhalten bleiben. Der nahe Stadtpark, für alle zugänglich, auch den Menschen aus den weniger reichen Quartieren und gelegentlich gar den Junkies, ist ihnen zu wenig exklusiv.

Doch wo, wenn nicht auf einer innerstädtischen Freifläche, sollen denn neue Wohnungen gebaut werden?

«Wiesli»-Diskussionen gibt es in veränderter Konstellation überall. Etwa in Romanshorn, wo der Abenteuerspielplatz Robinshorn der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt AG sechs Jahre lang durch Einsprachen blockiert war. Oder in Frauenfeld, wo das Volk vor vier Jahren dem Bau eines Busterminals zugestimmt hat. Seither wird die Sache von Anwohnenden juristisch sabotiert. Oder in Arbon, wo eine gastronomische Zwischennutzung auf dem Hafendamm am Widerstand lokaler Anwohner (und des Kantons) gescheitert ist. Oder nochmals in der Stadt St.Gallen, wo die Helvetia Versicherung ein vorbildliches Überbauungskonzept auf einer freien, innerstädtischen Wiese vorgelegt hat und nun ein paar Nachbarn versuchen, mit dem Gang durch die Instanzen die Sache zu bodigen.

Doch es sind nicht bloss Einzelfiguren, die sinnvollen – und oft notwendigen – Projekten im Wege stehen. Manchmal stellen sich auch Dorfgemeinschaften quer, wie etwa jüngst beim Bau eines Hochhauses in Steinach.

Die heile Welt soll konserviert werden. Wachstum ja, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür.

In Arbon soll ebensolches auch via Volksabstimmung verhindert werden, vom teilweise heftigen Widerstand gegen neue Windräder ganz zu schweigen. Kurz und schlecht: Es ist oft ein zünftiger Knorz, Bauprojekte auf die Reihe zu bringen.

Wir leben zum Glück nicht in einem totalitären Staat, wo Obrigkeiten beschliessen können, was sie wollen. Dass Verbände sich als Anwälte der Natur agieren, ist sinnvoll.

Doch die Mitspracherechte werden zum Boomerang, wenn es jedem Egoisten gelingt, das System lahm zu legen.

Es ist nun mal ein Gebot der Stunde, den Ausbau der einheimischen, erneuerbaren Energie voranzutreiben. Dasselbe gilt für das verdichtete Bauen. Anstatt immer neue Wiesen und Felder am Rande von Dörfern und Städten zu erschliessen, müssen innerstädtische Freiflächen konsequent für Neubauten genutzt werden. So nachvollziehbar es sein mag, wenn Anwohnende ihr eigenes Wiesli haben wollen – es gibt allgemeine Interessen, die diesen Partikularinteressen entgegen stehen.

Die Schweiz ist ein hoch inklusives Land. Jede und jeder darf mitreden, man kann Bauvorhaben mit Einsprachen torpedieren, selbst wenn das Volk (siehe Fussballstadion in Zürich oder Busterminal in Frauenfeld) ja gesagt hat dazu. Jede Handyantenne, jedes Windrad, jede neue Kita kann juristisch oder politisch jahrelang schachmatt gesetzt werden.

Möglichst viele mitnehmen, das ist im Kern ein vernünftiger Ansatz. Wenn am Ende jedoch die Interessen Weniger stärker sind als das Wohl der Allgemeinheit, dann ist etwas faul im Staate Schweiz.

