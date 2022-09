Wil-West: Warum sich dieses Projekt für die Ostschweiz lohnt

KOMMENTAR Arbeitsplätze an bester Lage: Wil-West ist eine gute Perspektive für die Ostschweiz Die Kantone Thurgau und St. Gallen versuchen, in der Agglo Wil Hunderte, im besten Fall Tausende neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist Projekt ist sehr ambitioniert - und es hat unsere Unterstützung verdient. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Das umstrittene Entwicklungsgebiet in Wil-West. Hanspeter Schiess und Urs Bucher

Lange dümpelte der Abstimmungskampf zum Entwicklungsprojekt Wil-West vor sich hin. Doch seit die St. Galler SVP vergangene Woche fast aus heiterem Himmel und entgegen der Meinung der eigenen Kantonsratsfraktion die Nein-Parole beschlossen und sich so den rot-grünen Skeptikern angeschlossen hat, ist Zunder drin.

Droht das gemeinsame Standortentwicklungsprojekt der Kantone St. Gallen und Thurgau tatsächlich zu scheitern? Es wäre eine verpasste Chance für die ganze Ostschweiz.

Klar, wer Wachstum anstrebt, nimmt negative Begleiterscheinungen in Kauf. Mehr Verkehr, Siedlungsdruck, weniger grüne Wiesen und fruchtbare Felder, Zuwanderung von Menschen aus dem In- und Ausland. Wer eine Heidiland-Ostschweiz mit möglichst vielen weidenden Kühen direkt neben der Autobahn bewahren will, ist wohl gut beraten, das Projekt abzulehnen.

Allen anderen jedoch sei empfohlen, sich die Sache genau anzuschauen.

Die Ostschweiz befindet sich mit anderen innovativen und wirtschaftlich dynamischen Regionen wie Vorarlberg, dem süddeutschen Raum oder dem Wirtschaftszentrum Zürich im Wettbewerb um Firmen und kluge Köpfe. Wer sich in diesem kompetitiven Umfeld nicht um Ansiedlungen bemüht, droht Arbeitsplätze und damit auch Steuereinnahmen zu verlieren.

Die Ostschweizer Kantone schlagen sich zwar leidlich, kämpfen aber unter dem Strich doch gegen eine erhebliche Abwanderung junger Menschen in die Ballungszentren des Landes. Wil-West ist so betrachtet nichts als ein weiterer Versuch, die Attraktivität der Region zu steigern, Arbeitskräfte und Unternehmen anzulocken oder bereits Ansässigen eine Entwicklungsperspektive vor der eigenen Haustüre zu bieten.

Und dies notabene an bester Lage. Das Gebiet ist keine 50 Kilometer vom nächsten Flughafen entfernt. Und die urbanisierte Grossregion Wil mit ihren über 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist aus sämtlichen Himmelsrichtungen gut erreichbar. Sie ist geradezu prädestiniert dafür, einen Entwicklungsschwerpunkt für die ganze Ostschweiz zu bilden.

Für das Projekt spricht auch die vorbildliche politische Zusammenarbeit der Kantone St. Gallen und Thurgau. Das Entwicklungsareal liegt auf Thurgauer Boden, gehört jedoch aus historischen Gründen dem Kanton St.Gallen. Dass trotz dieser Ausgangslage ein gemeinsames Vorgehen gelang, ist nicht selbstverständlich, wenn wir uns das hierzulande ausgeprägte Kirchturmdenken und die in der Vergangenheit immer wieder aufflammenden Rivalitäten vor Augen führen.

Positiv zu werten ist schliesslich auch, dass sich die umliegenden Gemeinden verpflichtet haben, zu Gunsten von Wil-West auf Einzonungen von neuem Gewerbeland zu verzichten und den Verlust der Fruchtfolgeflächen möglichst zu kompensieren. Bewahren wir also unsere grünen Wiesen abseits bereits bestehender Hauptverkehrs- und Entwicklungsachsen und konzentrieren die nötigen Investitionen auf Gebiete wie Wil-West, wo es raumplanerisch, verkehrstechnisch und volkswirtschaftlich Sinn macht.

Ob es damit gelingt, tatsächlich 2000 bis 3000 neue, hochwertige Arbeitsplätze in einem verdichteten Arbeits- und Wohnumfeld anzusiedeln, wie es von den Promotoren in Aussicht gestellt wird, sei natürlich dahingestellt. Die Ambition ist hoch. Doch wer nichts wagt, gewinnt nichts. Die Ostschweiz braucht für ihre Profilierung als Wirtschafts- und Wohnregion mutige Projekte wie Wil-West. Das St. Galler Volk hat es in der Hand, dafür mit einem Ja am 25. September die Weichen zu stellen.

