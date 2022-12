Plagiatsskandal: HSG muss Könige der Uni zur Brust nehmen

Kommentar Allmächtige Professoren - die Könige der HSG sind Fluch und Segen Eine Serie von Skandalen setzt der HSG zu. Es droht ein nachhaltiger Imageschaden. Die Unileitung muss die mächtigen Institute näher zur Brust nehmen und künftig rascher eingreifen. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 18.12.2022, 21.15 Uhr

Der Plagiatsskandal setzt der Universität St.Gallen zu. Raphael Rohner

Es hat viel externen Druck gebraucht, um die Leitung der Universität zum entschlossenen Handeln zu zwingen. Doch lieber spät als nie scheint sie die Zügel nun entschlossen in die Hand nehmen zu wollen.

Aufzuklären gibt es vieles: die Plagiatsaffäre, klar. Lars Dinkel (Name geändert) hat mutmasslich in Serie abgeschrieben. Die Indizien, die dieser Zeitung vorliegen, wiegen schwer. Ihm drohen die Entlassung und der Entzug des Professorentitels. Für die Universität St. Gallen geht es darum, ihre wissenschaftliche Exzellenz sicherzustellen und zu schützen. Wer plagiiert, hat an der HSG nichts verloren.

Aufzuklären gilt es aber auch die dubiosen Geschäfte von Lars Dinkels Habilvater Herbert Künzle (Name geändert). Dieser hat seine wissenschaftliche Tätigkeit für die Uni und sein privates Beraterbusiness wild vermischt – mutmasslich stark zu Ungunsten der Universität. Auch ihm drohen die definitive Entlassung und, davon ist auszugehen, strafrechtliche Konsequenzen. Für Dinkel und Künzle gilt die Unschuldsvermutung.

Eigentlich hätte man ja geglaubt, die HSG habe aus den Fehlern der Spesenaffäre gelernt. Doch dies scheint nicht zuzutreffen. Das ist beunruhigend. Gäbe es nicht Studierende, die Missstände den Medien anzeigen, wäre dieser Fall unentdeckt geblieben – oder noch schlimmer: still toleriert worden, auch durch ein zweifelhaftes Gutachten der HSG-Leitung, das zum Schluss kam, im Fall Lars Dinkel sei alles in bester Ordnung.

Das Geschäftsmodell der HSG ist Fluch und Segen zugleich. Die Institute waren bisher weitgehend unabhängig vom Rektorat.

Vor allem die betriebswirtschaftlichen Paradeabteilungen erwirtschaften viele Mittel selber. Voraussetzung dafür ist, dass die Professoren lukrativen Nebenbeschäftigungen in der Privatwirtschaft nachgehen dürfen.

Das ist ein Segen, weil dank der Netzwerke und der grossen Bewegungsfreiheit der Professoren viele Mittel generiert und Köpfe in die Ostschweiz geholt werden können, die sonst nie und nimmer hier forschen und lehren würden.

Ohne diese Freiheiten würde die HSG nicht mehr in der europäischen Topliga der Wirtschaftsunis mitspielen.

Andererseits ist dieses Modell anfällig auf Missbrauch. Wo ist die Grenze zwischen exzellenter Wissenschaft und blankem Business? Der Fall Künzle dürfte besonders krass sein, weil da jemand den Handlungsspielraum, den ihm die HSG gewährt, zur persönlichen Bereicherung ausgenutzt hat. Bloss: Ist Künzle ein Einzelfall? Es gibt auf dem Rosenberg noch weitere Institute, die Beratungsmandate haben. Genaues Hinschauen lohnt sich, weil der Graubereich zwischen persönlichen Geschäften und dem Nutzen für die Uni oft fliessend ist.

Womit wir beim revidierten Universitätsgesetz sind, das im Februar im St. Galler Kantonsrat beraten wird. Dieses stärkt die Oberaufsicht und die Weisungskompetenz des Rektors. Es ist höchste Zeit dafür. Doch die Gesetze sind das eine. Das andere ist ein Rektorat, das offensiver und präventiver auftritt als die bisherigen Leitungen. Rektor Bernhard Ehrenzeller hat lückenlose Aufklärung versprochen. Wir sollten ihn beim Wort nehmen.

Entscheidend aber wird auch sein, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin, die demnächst bekannt werden soll, diese Arbeit gewissenhaft fortsetzt. Die Aufsicht über die mächtigen Institute und ihre Professoren, die sich mitunter als Könige der HSG gebärden, muss systematisch verstärkt werden. Die Forschung an der HSG braucht Geld und Aufträge von aussen, gewiss. Doch mindestens so wichtig ist ihre Reputation. Diese steht auf dem Spiel, wenn die Serie der Skandale nicht abreisst.

