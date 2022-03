Kolumne: 37 Beziehungsfragen

Kolumne Sie wollen reden? Mit diesen 37 Fragen an Ihre Beziehung kommen Sie wieder ins Gespräch In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Was Sie noch nie von Ihrem Partner wissen wollten – Sie aber dennoch brennend interessieren könnte. Maria Brehmer 12.03.2022, 05.00 Uhr

«Wem seine Beziehung am Herzen liegt, muss etwas tun für sie. Etwas reingeben.» Sandra Ardizzone

Auf Netflix läuft immer was. Und dann sind da die Kinder, das Handy, die Wäsche! Wer als Paar Zeit zu zweit finden möchte, hat es schwer. Alltag und so. Doch wem seine Beziehung am Herzen liegt, muss etwas tun für sie. Etwas reingeben.

Tun Sie es bitte einfach

Entschuldigungen zählen nicht, «keine Zeit» gibt es nicht – ausser, Sie haben schon aufgegeben. Denn: Wer sich keine Zeit nimmt, spricht nicht, und ohne Gespräche gibt’s weder Verbindung noch glückliche Zukunft.

Schockiert? Dann lesen Sie weiter. Sie haben das alles schon gehört? Gehören zu den Frischverliebten oder Langzeitpaaren, die sich jede Woche mindestens einmal «daten» und dann tatsächlich auch reden? Toll! Lesen Sie auch dann weiter.

Denn was immer hilft, sind Fragen. Nachfolgend finden Sie 37, die Sie (wieder) zum Reden bringen.

Stellen Sie sich Popcorn bereit, es wird spannend!

Welche Sorgen hast du, was die Zukunft und uns betrifft?

Was lässt dich nachts wachliegen?

Welche sind deine grössten Ängste?

Was war deine grösste Angst als Kind?

Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?

Weswegen hast du früher die Schule geschwänzt?

Was war das beste Konzert, das du jemals besucht hast?

Wenn du dir eine Superkraft wünschen könntest, welche wäre das?

Was war das Kriminellste, das du je getan hast?

Wie sähe dein perfekter Tag aus, wenn du ihn genauso gestalten könntest, wie du wolltest?

Was macht mich als Menschen für dich so besonders?

In welchem Zustand möchtest du mich nie sehen?

In welchem Zustand soll ich dich besser nie sehen?

Auf welche Frage über die Zukunft hättest du gerne eine Antwort?

Auf welche meiner Fähigkeiten bist du neidisch?

Auf welche Arten und Weisen bereichere ich dein Leben?

Wann sind wir als Paar ein gutes Team?

Was bedeutet Liebe für dich? Liebst du noch andere und wenn ja, wie?

Was wird auf unseren Fotos im Jahr 2025 zu sehen sein?

Was ist unser gemeinsamer Traum?

Inwiefern hast du dich verändert, seit du mit mir zusammen bist?

Was ist deine unkonventionellste Moralvorstellung?

Was würdest du als die grösste Hürde bezeichnen, die du in deinem Leben gemeistert hast?

Welche deiner Jugendträume haben sich erfüllt?

Soll ich dir von meinen Jugendträumen erzählen?

Was möchtest du unbedingt noch lernen?

Was soll ich in deinen Augen unbedingt noch lernen?

Führst du ein gutes Leben?

Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, das gegen deine eigenen Prinzipien geht?

Wie haben frühere Beziehungen deine Persönlichkeit geprägt?

In welcher Hinsicht ist unsere Beziehung besser als andere, die du kennst?

Was glaubst du, mag ich am meisten an dir?

Bin ich der Mensch, der dich am besten kennt?

Wünschst du dir, dass ich dich noch besser kennen würde?

Wenn du den Rest deines Lebens nur noch fünf Lebensmittel essen dürftest, welche würdest du dir aussuchen?

Gibt es etwas, das zwischen uns noch nicht geklärt ist?

Was glaubst du, was sind die letzten Worte, die ich je zu dir sagen werde?

Übrigens: Genauso wichtig wie das Reden ist das Zuhören. Dazu gehört auch, nachzufragen. Alles klar?