Kolumne «Glamour, mon amour»: Zwei gar nicht so ungleiche Geburtstagskinder Unsere Autorin Simone Meier feiert in ihrer aktuellen Kolumne zwei grosse Schweizer, die nur auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Simone Meier 05.02.2022, 05.00 Uhr

Viktor Giacobbo und Erika Burkart berühren mit ihrer Kunst das ganze Land. Bild: Keystone

Es werden gerade zwei grosse nationale Jubiläen gefeiert: 100 Jahre Erika Burkart und 70 Jahre Viktor Giacobbo. Ihre Geburtstage fallen knapp nicht auf den gleichen Tag, und ich sehe schon, diese beiden passen für Sie nun so gar nicht zusammen.

Sie war die irrlichternde Fee der Schweizer Lyrik, eine Märchengestalt, die verwunschen in einem uralten Gemäuer auf einem Aargauer Hügel lebte. Er spielte jahrzehntelang im Fernsehen den Wechselbalg mit den vielen Gesichtern. Bekannten und erfundenen. Ich würde ihn gerne einmal als Erika Burkart sehen, in einem weissen Makrameekleid, mit offenem weissem Haar, gurugleich umschwärmt. Nein, stopp, ich weiss, wie das aussehen würde, wie Uriella als Dichterin, deshalb verfolgen wir diese Vorstellung hier nicht weiter.

Erika Burkart war das grosse Versprechen meiner Kindheit. Meine Mutter bewegte sich in ihrem Kreis und jahrelang hiess es: «Wenn du keinen Buckel mehr machst, nehme ich dich mit zu Erika Burkart.» Also machte ich keinen Buckel mehr. Doch da hatte meine Mutter ihr Versprechen längst vergessen. Erika Burkart bin ich später begegnet, bei Lesungen, wo sie mich fesselte mit ihrer Art der zeitlosen Mystik und einer in die Jahre hinein geretteten, kindlich offenen Sicht auf alles, die Natur, die Liebe, den Tod.

Es war nie meine Lyrik, aber es war gross, und es gab Dingen, die ich jeden Tag um mich hatte, einen ganz neuen Hallraum in Richtung Ewigkeit. Und einmal, da stand ich schon mitten in meinem Berufsleben, besuchte ich sie und ihren Mann in dem Zauberhaus auf dem Kapf ob Muri, sie war bettlägerig und sagte mir, ich müsse mich vor der Welt in Schutz nehmen, das sei wichtig, denn an der Welt müsse man sonst zerbrechen, und überhaupt seien nur drei Dinge wichtig im Leben, die Liebe, die Stille und die Fantasie.

Ich war kurz davor, an ihrem Bett in Tränen auszubrechen, sie konnte das, mit wenigen Worten Erschütterungen anrichten. Und ich fühlte mich durchschaut. Ich weiss noch, dass in ihrem Bad uralte Abziehbilder mit ausgebleichten Rosen auf den Möbeln klebten.

Wenn ich darüber nachdenke, über diese emotionale Tiefenschärfe, die sie mit ihrer Sicht und ihrer Sprache erreichte, dann ist Viktor Giacobbo gar nicht so weit von ihr entfernt. Obwohl die Erschütterungen, die er auslöst, ganz andere sind, etwa das Gelächter, das wie Schockwellen durch die Arena eines Circus Knie fährt.

Ich glaube, dass Ergriffenheit und Gelächter ähnlich funktionieren: Sie entstehen durch die lyrische Überhöhung oder komische Verzerrung von sehr Vertrautem, das Streulicht eines Phänomens oder eines Menschen wird mit einer Lupe gebündelt, der Brennstrahl richtet sich auf uns – und im Moment, wo der Funkenschlag unter der Lupe entsteht und wir wie ein Stück Papier Feuer fangen, entsteht die emotionale Reaktion. Danach fühlen wir uns gut. Erleichtert. Bereichert. Denken Sie darüber nach. Und danken Sie zweien, die Derartiges vermögen. Es ist eine hohe Kunst.