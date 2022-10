«Glamour, mon amour»-Kolumne: Es war einmal …

Kolumne «Glamour, mon amour»: Es war einmal … Unsere Kolumnistin Simone Meier denkt diese Woche über eine Zeit nach, in der das Sich-nicht-festlegen-Wollen in allen Lebensbereichen noch nicht so im Trend war wie heute. Simone Meier 15.10.2022, 05.00 Uhr

Kann viel weniger als ein Smartphone, löst aber auch weniger Stress aus: ein Telefon mit Wählscheibe. TBM

Heute wende ich mich für einmal an diejenigen unter Ihnen, deren Alter dem Schutzfaktor meiner Sonnencrème entspricht: 50 plus. Alle Jüngeren können hier reifen Leuten beim Wälzen reifer Gedanken zuschauen und innerlich den Kopf schütteln. Und für einmal geht es heute nicht um grosse Stars oder die kleinen Glanzlichter des Alltags.

Also, liebe Leidgenossinnen und Leidgenossen, erinnern Sie sich noch, wie das Leben vor der digitalen Revolution war? Als es weder E-Mails noch Handys gab und die meisten privaten Telefone nicht einmal einen Anrufbeantworter besassen, sondern schlichte Geräte mit Wählscheiben waren, deren kreisförmige Einbuchtungen über den Zahlen sich unangenehm in den Fingerkuppen bemerkbar machten? Haben Sie noch ein schwaches Gefühl für jene alte Zeit? Ich möchte sie unter keinen Umständen gut oder besser nennen als heute, aber eines war sie: verlässlicher.

Kann sein, dass wir damals weniger Freundinnen oder Kollegen hatten als heute, weil wir ja keine Follower und Friends besassen. Und es war komplizierter, eine Verabredung zu treffen: Der Zufall, dass ein angewähltes Gegenüber den Hörer abhob, war immens, die Erreichbarkeit oft schwierig. Wie oft habe ich in meiner Jugend und während meines Studiums in Telefonkabinen gestanden, immer waren es ungastliche Orte, oft dienten sie den Besoffenen als Ersatz-WC, aber meist funktionierten sie und verbanden London mit dem Fricktal oder Basel mit Berlin.

Meine ersten grossen Lieben wären ohne Telefonkabinen, in denen sich Gespräche führen liessen, die weder von Eltern noch von der ganzen Wohngemeinschaft abhörbar waren, undenkbar gewesen. Daneben schrieben wir Briefe und leisteten uns zu besonderen Gelegenheiten ein Telegramm. Quasi das physische E-Mail der Vergangenheit.

Weil das alles so aufwendig, zeitraubend und teuer war, bedeutete es, dass das gesprochene oder geschriebene Wort auch galt. Niemand schlich sich in 23 unentschiedenen Handy-Messages davon. Niemand schrieb schnell und mit herzigen, die Enttäuschung abfedernden Emojis verziert: «Sweety, sorry, kann sein, dass ich heute Abend doch nicht kann, mal schauen, völlig überlastet …» Und niemand antwortete: «Darling, bloss kein Stress, lass uns was Entspannteres suchen!»

Ich mag das nicht. Das Unentschiedene. Das Ausweichen. Das Sich-nicht-festlegen-Wollen. Das Gefühl, mein Gegenüber will sich nicht für mich entscheiden, weil plötzlich eine attraktivere Option aufgetaucht ist und ich auf dem Marktplatz der Aufmerksamkeitsökonomie gerade die kleinere Nummer bin. Es verunsichert mich. Dabei sollten Freundschaften doch das Gegenteil bewirken. Beruflich würden wir uns dies alle nicht leisten können. Ein Zahnarzt simst nicht: «Tut mir leid, ich kann Ihren Zahn morgen voraussichtlich nicht ziehen, aber vielleicht finden wir in zwei oder vier Wochen einen Termin, der mir besser passt? Ich wünsche Ihnen bis dahin eine möglichst schmerzfreie Zeit.»