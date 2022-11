Kann Karies per Kuss übertragen werden?

Knellipedia Leser fragt, Wissensredaktor antwortet: Kann Karies auch von Mensch zu Mensch per Kuss übertragen werden? Sind Kariesküsse möglich? fragt Leserin L.N.K. aus Wil. Bruno Knellwolf 26.11.2022, 05.00 Uhr

Unangenehm: Karies macht Schmerzen und ist mit üblen Geruch vergesellschaftet. SGT

Die Ursache einer Karies-Erkrankung sind Speiseresten im Mund. Von diesen Speiseresten ernähren sich Mikroorganismen, die dauernd in unserer Mundhöhle leben. «Daraus bildet sich der klebrig- zähe Belag auf den Zähnen: die Plaque», erklärt Markus Gubler von der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO). Diese Plaque-Bakterien vergären den Zucker in den Speiseresten innerhalb weniger Minuten zu Säuren.

Wird Plaque nicht durch Zähneputzen entfernt, greifen die Säuren den Zahnschmelz an, weichen ihn auf und dringen mit der Zeit in die Zahn­oberfläche ein. Karies schädigt die Zähne stark. Früher wurde von Zahnfäule gesprochen, was vor Jahrzehnten häufiger vorkam als heute.

Karies ist eine Erkrankung, die nicht übertragen werden kann. Aber die Bakterienflora im Mund kann sehr wohl an einen anderen Menschen weitergegeben werden. Die Plaquebakterien in der Flora können übers Küssen oder zum Beispiel auch beim Verwenden des gleichen Bestecks weitergegeben werden.

Die Empfänglichkeit von Karies ist aber nicht bei allen Menschen gleich. Dies hängt mit der Puffer­kapazität des Speichels ­zusammen. Diese ist von Mensch zu Mensch ver­schieden. Ist die Pufferkapazität gut, bildet sich im Mund weniger rasch Säure und später Plaque.

Generell gilt: Werden Zähne täglich ­gründlich gereinigt, spielt die Pufferkapazität keine Rolle. «Mit guter Mund­hygiene können alle ihre Zähne wirksam vor Karies ­schützen», sagt Markus Gubler.

