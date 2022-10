Klassiker des Monats Simone Weil war eine Linke, die sich nicht mit hehren Theorien und Idealen begnügte Für sie ist nicht die Religion das schädliche Opium fürs Volk, sondern jede Revolution, die das Paradies verspricht – ein Blick zurück auf die aussergewöhnliche Denkerin Simone Weil. Julian Schütt 22.10.2022, 05.00 Uhr

Simone Weil im Spanischen Bürgerkrieg. Keystone

Immer wenn Linke sich in Reden für die Armen, die Unterdrückten oder wie jetzt für die Kriegsopfer stark machen, fällt mir die französische Philosophin Simone Weil ein. Sie hat sich nicht mit hehren linken Theorien und Idealen begnügt, sondern will am eigenen Leib erfahren, was das wirklich heisst, arm, schwach, ausgebeutet, ganz unten zu sein.

Obwohl in behüteten Verhältnissen aufgewachsen und an einer Pariser Eliteuniversität ausgebildet, gibt sie ihr privilegiertes Leben auf, wird Arbeiterin in einer Metallfabrik und bei Renault. «Ich arbeitete wie eine Sklavin», schreibt sie. In Werken wie «La Condition ouvrière» dokumentiert sie die Lebensbedingungen des Proletariats, lange bevor der Recherchejournalist Günter Wallraff das tun wird.

Den brutalen, monotonen, leeren Fabrikalltag hält sie nur dank ihrer ausgeprägten Religiosität aus. Aber so wie sie eine völlig unorthodoxe Linke ist, ist sie eine Gläubige jenseits aller Kirchenfrömmigkeit. Sie kommt aus einer jüdischen Familie, hat aber mystische Jesus-Erlebnisse und interessiert sich für Buddhismus. Als Linke wiederum kann sie wenig mit Marx anfangen. Nicht die Religion ist für sie das schädliche Opium fürs Volk, sondern jede Revolution, die das Paradies verspricht. «Alle finalen Systeme sind grundfalsch.»

Ab 1936 nimmt sie am Spanischen Bürgerkrieg teil. Wegen ihrer Kurzsichtigkeit eignet sie sich nicht als Soldatin und dient in der Küche, gönnt sich selbst aber kaum eine Mahlzeit. Als die Nazis Frankreich besetzen, flüchtet sie erst in die USA und dann nach England und bietet ihre Mitarbeit in der Résistance an. Doch Charles de Gaulle, der den Widerstand anführt, hält sie für verrückt. Zudem sehe sie viel zu jüdisch aus für Operationen gegen die Nazis. Simone Weil stirbt 1943 mit nur 34 Jahren an Hunger und Herzleiden. Ihre Essensmarken soll sie Widerstandskämpfern in Frankreich geschickt haben.

Als wichtigstes Vermächtnis gelten ihre Journale, erschienen unter dem schlichten Titel «Cahiers» (Hanser). Einer der Ersten, der sich für ihr Werk eingesetzt hat, ist Albert Camus. Ihm imponiert, wie Simone Weil sich ohne Rücksicht auf eigene Verluste der Realität aussetzt und gleichzeitig ein geradezu entrücktes Denken pflegt. Durch sie erkennt Camus einen Ausweg aus dem eigenen Nihilismus. Egal ob man in der Fabrik arbeitet oder Kunst erzeugt, man muss einen Sinn in seinem Tun finden.