«Jung & Alt»: Verbrecher oder Idioten, das ist hier die Frage

«Jung & Alt»-Kolumne Verbrecher oder Idioten, das ist hier die Frage In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche geht es um Max Frisch, Würste und eine universelle Frage. Samantha Zaugg 26.11.2022, 05.00 Uhr

Das zitierte Gespräch hat sich zwar nicht in der Kronenhalle zugetragen. Doch Max Frisch ist hier gerne verweilt, das ist schonmal ganz gut. Keystone

Lieber Ludwig

Du hast recht, Powerpoint-Präsentationen sind oft einfältig. Gerade wenn sie besonders aufwendig gestaltet sind. Nicht selten ist der Inhalt nämlich fade bis ambitionslos. Versucht man das mit einer eleganten Präsentation zu retten, ist das, wie wenn man aus einem Filet einen Cervelat macht. Zutaten hochwertig, aber es bleibt halt eine Wurst.

Apropos Wurst, mir fällt ein gutes Zitat ein. Otto von Bismarck soll gesagt haben, Würste und Gesetze hätten eine Gemeinsamkeit. Bei beiden soll man besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Könnte man so vermutlich auch über Präsentationen sagen. Ich will hier aber nicht über Präsentationen schreiben, sondern über Bücher. Und zwar über eins, das ich kürzlich gelesen habe. Das wurde mir empfohlen, beste Grüsse gehen raus an dieser Stelle.

Es handelt sich um Max Frischs Tagebuch. Und da kann ich wieder den Bogen zur Wurst spannen. Das Tagebuch ist ein Format, in dem man seine Gedanken ungefiltert niederschreibt. Und bei den meisten Menschen sind die nicht besonders elegant. Doch mit Frischs Tagebuch verhält sich das ganz anders. Das ist so pointiert und stilsicher, da bin ich auch froh, dass ich nicht dabei war, als es gemacht wurde. Item. In besagtem Tagebuch ist mir eine Stelle begegnet, die ich teilen will.

Szene: Frisch im Gespräch mit Ilja Ehrenburg, russischer Journalist und Autor. Die beiden sprechen über die Jugend. Bemängeln erst Apathie in politischer Hinsicht. Doch schliesslich bemerkt Ehrenburg, dass man der Jugend auch Verständnis entgegen­bringen müsse.

Zitat: «Die Jugend fragt uns natürlich, wie die Stalin-Zeit möglich gewesen ist. Ob wir damals Verbrecher oder Idioten gewesen sind, und darauf ist schwierig zu antworten.» Ich staune über die Aktualität der Worte. Das Zitat ist über fünfzig Jahre alt, bezieht sich auf einen ganz anderen historischen Kontext. Doch lässt man Stalin weg, könnte es geradeso gut von heute sein. Mir scheint die Frage, Verbrecher oder Idioten, hat das Potenzial die Spannungen zwischen den Generationen universell zusammenzufassen.

Nach jedem Krieg, jedem Verbrechen gegen die Menschlichkeit taucht diese Frage auf. Wie war das möglich? Aus böser Absicht? Oder einfach aus grosser Dummheit? Wird mich in einigen Jahrzehnten jemand das Gleiche fragen? Ist es eine Frage, die sich die alten von heute selbst stellen? Oder hat es sich mit dem Gespräch vielleicht doch so verhalten wie mit einem Gesetz oder einer Wurst? Waren Frisch und Ehrenburg am Ende gar nicht so reflektiert und demütig? Haben sich die beiden die Haltung retrospektiv gegeben, die Szene besser beschrieben, als sie war?

Es lässt sich wohl nicht herausfinden. Sei’s drum. Mich interessiert vielmehr: Was hältst du davon?

Samantha