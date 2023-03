«Jung & Alt»-Kolumne Um nicht zum Hanswurst externer Launen zu werden In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erklärt Hasler, wieso er an die Notwendigkeit von Widerstand und Gegendruck glaubt. Ludwig Hasler 25.03.2023, 05.00 Uhr

Wie schaffen wir es, der Schwerkraft zu trotzen? Indem wir Gegenkräfte mobilisieren. Getty

Liebe Samantha

Es gibt Dinge, die ich nie verstehen werde, und sollte ich steinalt werden. Etwa – falls an deinem «Schwank» was ist: Wie du mit spanischer Literatur zurechtkamst – und in Algebra durchfielst. Ist doch die eine hoch komplex, die andere total durchschaubar. Spielte da eine Allergie gegen Exaktheit mit?

Allein wärst du damit nicht. Noch heute glauben Bundesräte punkten zu können, wenn sie öffentlich bekennen, in Mathe eine Niete gewesen zu sein. Soll wohl heissen: Sie sind einfach nicht angeliefert, ihr kostbares Leben mit so etwas Ödem wie Zahlen zu verplempern, sie sind sozusagen ein höherer Mensch, zum Klavierspiel und anderen hochkulturellen Dingen hingezogen. Dabei verwechseln sie notorisch Mathematik mit Rechnen. Tatsächlich entsteht ja Mathematik gerade aus Abneigung gegen die Schafsgeduld beim Rechnen. Denken statt Zählen. Geistreiches Vereinfachen komplexer Probleme. Kreative Intelligenz im Reich exakter Fantasie.

Musste ich mal loswerden, pardon. Du gehörst nicht zu der Fraktion. Wolltest dich mit Algebra ja unbedingt vertraut machen, mit Nachhilfen, Ferienkursen. Ist falliert – zu viel Druck? Glaub ich glatt. Unser Hirn will angeregt, nicht gestresst werden. Lüften wir den Kopf durch, drehen die Synapsen auf. Schalten wir auf stur, blockieren sie. Also bloss nie Druck machen? Mein Thema war: Gegendruck aufbauen – etwa gegen Mobber. Um nicht zum Spielball anderer zu werden. Widerstand trainieren, gehörte früher zum normalen Mündigkeitsprogramm. Heute? Konflikte finden andere Lösungen. Opfer klagen – vor Gericht, auf Social Media. Tätern droht Strafe, Shitstorm. Opfer kriegen Genugtuung, Aufmerksamkeit. Kippt damit Gegendruck/Widerstand aus dem Repertoire? Das war meine Frage.

Diskutierte sie gern mit Werner Kieser, dem Gründer von «Kieser Training». Ihn beschäftigte, wie wir autark sein können, als Menschen, nicht als Fitnessfans. Wie wir es schaffen, der Schwerkraft zu trotzen. Antwort: Indem wir Gegenkräfte mobilisieren. Je mehr Kraft ich in mir aufbaue, desto geringer die Chance der Schwerkraft, mich wie ein seelenloses Stück Materie an die Wand zu spielen. Umso grösser meine Chance, aus eigenem Antrieb unterwegs zu sein.

Kraftaufbau, wie Werner Kieser ihn verstand, quasi als Akt der Menschwerdung. Als Ermöglichung für Freiheit, Bedingung für Würde. Ohne eigene Kraft werde ich leicht zum Hanswurst beliebiger Kräfte, die auf mich einwirken, werde zum Spielball fremder Launen und Interessen. Würde beginnt mit Widerstand. Widerstand jedoch braucht Kraft.

So ungefähr. Gegendruck im Sinn von Widerstandskraft. Darum zum Zweiten: Zählt so etwas noch zum Programm – über das Hantelstemmen hinaus?

Ludwig