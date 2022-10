«Jung & Alt»-Kolumne Kühlschrank putzen wie oft? In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche geht es um den Haushalt. Ludwig Hasler 29.10.2022, 05.00 Uhr

Alle sechs Wochen sollte der Kühlschrank gereinigt werden. Das weiss die Autorin selber, wie es sich für eine Dame gehört. Sie hat es auf gar keinen Fall im Internet nachgeschaut. Hanspeter Bärtschi

Lieber Ludwig

Es soll ja sowas geben wie alte Seelen. Menschen, die jung aussehen, aber innen sehr alt sind. Alt im positiven Sinn, überlegt, ruhig und weise.

Ich weiss nicht so recht was ich von dieser Idee halten soll. Genauso wenig kann ich mich selbst darin verorten. Ich fühle mich manchmal seelisch sehr alt, aber manchmal auch sehr jung. Widersprüchlich, aber das ist in Ordnung. Der Mensch ist meistens uneindeutig. Das macht Charakteren ja auch interessant.

Wenn wir schon bei altem und widersprüchlichen Zeug sind: Ich habe da an mir selbst etwas festgestellt, von dem ich dir berichten will. Durchaus eine Erkenntnis mit Schrecken.

Ich bemerke, wie ich selbst alte Rollenbilder verinnerlicht habe. Und zwar richtig alte. So Fünfzigerjahre alte. Aus einem unerklärlichen Grund möchte ich, dass Leute von mir denken, dass ich weiss, wie man einen guten Haushalt führt. Nicht dass ich das vorhätte. Es käme mir nicht in den Sinn einen beispielhaften Haushalt zu führen. Im Gegenteil. Ich erledige meine Hausarbeiten oft betont lustlos. Quasi als feministische Geste.

Aber ich hätte schon gern, dass andere Frauen wissen, dass ich es könnte, wenn ich denn wollte. Dass ich ganz sicher nicht im Internet nachschauen muss, wie oft man den Kühlschrank putzt. Ich weiss natürlich, dass sowas regelmässig erledigt werden muss. Mindestens alle sechs Wochen, wenn mehrere Personen in einem Haushalt leben, eher alle vier. Niemals habe ich das im Internet nachgeschaut, das wäre ja peinlich. Und natürlich mache ich das auch wirklich immer.

Dennoch eine unangenehme Erkenntnis: Ich habe offenbar verinnerlicht, dass es als weiblich gelesene Person eine identitätsstiftende Eigenschaft ist, im Haushalt praktisch veranlagt zu sein.

Wie weiter? Ich will nun also die Gelegenheit nutzen um meine haushälterischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich werde also einige Haushaltstipps vorstellen.

Wenn der Abfluss stinkt, spült man mit Natron. Hartnäckige Flecken werden mit Gallseife behandelt. Wocheneinkauf nach Aktionen spart Geld, Wäsche weder nach Farbe noch nach Temperatur sortieren spart Zeit. Abfallkübel regelmässig mit Essig auswischen. Hat das Sofa einen Fleck, so scheuert man den kräftig mit einer Bürste, macht ihn so noch etwas grösser und legt dann ein Kissen drauf. Und wenn die ganze Wohnung unordentlich ist, und man keine Lust hat aufzuräumen, macht man einen Spaziergang und raucht einen Joint.

Wenn du nun denkst, das waren vielleicht Haushaltstipps, aber keine besonders guten, dann hast du völlig recht. Ich hab zwar Tipps, aber ob sie gut sind oder nicht muss schon jeder selbst rausfinden.

Samantha