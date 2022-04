«Jung & Alt»-Kolumne Gruss aus der Küche In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 77, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 27. Diese Woche schreibt Zaugg einen maximal unverfänglichen Text.

Samantha Zaugg 30.04.2022, 05.00 Uhr

Meistens wird Risotto in der Küche zubereitet. Weil es aber das pragmatischste aller Rezepte ist, könnte man es mit einem Gasbrenner auch im Wald kochen. Bild: Catherine Pearson

Lieber Ludwig

Ich fühle mich sehr missverstanden. Da schreibe ich über Rassismus und du kommst mit Christentum und Ostern. Einige Leser sind auch nicht besser. Was ich mir da anhören musste! Dass ich lustlos sei, bitter, frustriert und streitlustig. Na gut, es scheint, als wolle das Publikum unverfängliche Inhalte. Ich habe mir also überlegt, was maximal unverfänglich ist. Ein Rezept zum Beispiel.

Ich habe mich für Risotto entschieden. Es ist aus vier Gründen besonders geeignet. Erstens ist es ein sehr inklusives Gericht, man kann es vegan zubereiten und es ist für viele Allergiker geeignet. Zweitens ist es sehr einfach, man muss wirklich rein gar nichts können. Drittens sind die Zutaten sehr günstig und meistens im Haus. Viertens hat es eine recht gute CO 2 -Bilanz. Los geht’s!

Pro Person nimmt man etwa 100 Gramm Reis. Besser mehr, weil mehr ist mehr. Dann Zwiebeln. Und zwar so viel, wie man will. Weil wer bin ich, um hier irgendjemandem zu sagen, was er oder sie zu tun hat. Dazu einen Suppenwürfel. Das haut man mit irgendeinem Öl, oder meinetwegen Butter, in die heisse Pfanne, dünstet, bis der Reis glasig ist. Dann ablöschen mit einer beliebigen Flüssigkeit. Klassisch Weisswein, Prosecco geht auch.

Zur Not tut’s auch ein Schuss Vieille Prune oder Cinar, oder was man an Spirituosen im Haus hat. Je nachdem, wie die Stimmung ist, nimmt man einen grossen Schluck, natürlich aus der Flasche. Und wenn man mit Alkohol nichts zu tun haben will, tut’s auch Wasser. Dann stellt man die Temperatur runter. Im Idealfall gibt’s auf dem Herd eine zweite Pfanne mit Bouillon. Von der heissen Bouillon leert man immer ein wenig nach, sodass der Reis zugedeckt ist und köchelt. Man kann aber auch kaltes Wasser nachleeren. Ja, das geht. Muss man wirklich nicht so ein Getue drum machen. Dann einfach im Auge behalten, dass es nicht fad wird.

Zum Thema Rühren: Unter selbst ernannten Foodies scheint das mit dem Rühren, oder eben nicht Rühren, eine identitätsstiftende Diskussion zu sein. Ich muss sagen, mir ist es wirklich egal, rühr, wenn du willst, oder rühr halt nicht. Weil ich eine widerwillige Köchin bin, rühre ich selbstverständlich nicht. Dass ich in der Küche nicht mehr als das absolute Minimum mache, ist für mich ein feministisches Statement. Zum Schluss kann man noch was dazugeben, wenn man will. Pilze zum Beispiel, Spargeln, Spinat, Salbei, Zitrone oder was auch immer. Dann kocht man so lange fertig, bis die Konsistenz okay ist.

Ein ideales Rezept, wenn was gekocht werden muss, man aber keine Lust hat. Risotto kann man passiv aggressiv zubereiten und seine Schnoddrigkeit zelebrieren. Profis kochen im fleckigen Unterhemd und mit Kippe im Mundwinkel. Gruss aus der Küche!

Samantha

