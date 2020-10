Federer auf Abwegen: Jeder Ton im Out Wenn Roger Federer in einem Werbespot sein nicht vorhandenes Gesangstalent zur Schau stellt, sind die Zuschauer irritiert. Gleichzeitig gehen sie der Werbung prompt auf den Leim. Philipp Wolf 20.10.2020, 13.18 Uhr

Roger Federer lässt derzeit den Tennisschläger ruhen. Das ist schade. Nicht nur für Tennisfans. Sondern für alle Menschen mit Gehörsinn und Fernsehempfang. Denn Federer nutzte die Zeit, um für einen Werbespot aus voller Kehle zu singen. Das Resultat ist nur schwer aus dem Kopf zu verbannen. Es läuft in Dauerschleife, wenn man um 2.34 Uhr wach liegt und versucht, wieder einzuschlafen.

Im neusten Sunrise-TV-Spot intoniert der Tennisvirtuose den tausendfach gecoverten Beatles-Song «With A Little Help From My Friends». Federers Interpretation muss die bis dato Schlechteste von allen sein. So leichtfüssig er auf dem Court auftritt, so brachial ist er vor dem Mikrofon. Jeder Ton im Out, jedes hohe C ein Doppelfehler. Das Ganze hört sich so an, dass sich der Zuhörer unweigerlich fragt: Warum?

Warum zeigt der beste Tennisspieler der Geschichte freiwillig, dass er zugleich der schlechteste Sänger ist? Macht er alles für noch mehr Geld? Oder will er seine Fans ermutigen, auch Dinge zu geniessen, für die sie kein Talent haben? Solche Fragen stellen sich dem Fan mitten in der Nacht, während er wach liegt, mit der Songmelodie im Ohr.

Bis es dämmert: Genau das wollte Sunrise mit dieser Werbung! Dass Hinz und Kunz die Werbung nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Spiel, Satz und Sieg für den Telekomanbieter.