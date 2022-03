Ukraine-Krieg: Erklärungen von Dichtern und Denkern

Kommentare «Zutiefst erschrocken», «Wir bleiben Höhlenbewohner»: Das sagen prominente Denker zum Ukraine-Krieg Seit etwas über einer Woche herrscht in der Ukraine Krieg. Hat der Westen versagt? Was erwarten Sie von der Schweiz? Und ist Putin wahnsinnig? So beantworten prominente Schweizer diese Fragen. Kulturredaktion Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Martin Meyer Sandra Ardizzone

Martin Meyer, Publizist (70)

«Mit einem Handstreich kassiert der starke Mann in Moskau die Illusionen des Westens über das Gute in Europa. Peace for Our Time hat sich als die Kunst erwiesen, wegzusehen. Zivilisatorischer Fortschritt ist zwar auch das: der Ausschluss der von Menschen herbeigeführten Apokalypse. Jetzt drängt sie von den Rändern her zurück. Fatale Bereitschaft, sich täuschen zu lassen, hat daran Mitschuld: Verstehenskultur als Einbahnstrasse. Das Prinzip Lüge ist wieder weltöffentlich, und wir kuratieren die Scherben. Willkommen im alten Jetzt.»

Chris von Rohr Aargauer Zeitung

Chris von Rohr, Rockmusiker (70)

«Das Menschentier hat sich in all den Jahrhunderten zwar technisch und wissenschaftlich, aber leider menschlich kaum weiterentwickelt. Er bleibt der keulenschwingende Höhlenbewohner mit Flatscreen. Klar ist auch: Frieden ist kein Erbrecht. Solange nur Wettbewerb und Geldverdienen gelehrt wird, aber keine Friedens- und Versöhnungsarbeit bleibt diese sinnlose Kriegslust. Gleiches mit gleichem zu vergelten, wird uns nicht weiterbringen. Der Weg zu einem nachhaltigen Frieden führt nur übers Herz. Da brauchen wir dringend Aufrüstung - von klein auf!»

Charles Lewinsky Keystone

Charles Lewinsky, Autor (73)

«Wir haben keine Wahl. Wir würden uns gern draussen halten. Wir haben keine Wahl. Wir würden gern neutral bleiben. Wir haben keine Wahl. Wir würden gern weiter Geld verdienen. Wir haben keine Wahl. Wir würden gern weiter Parteipolitik betreiben. Wir haben keine Wahl. Wir würden gern sagen können: ‹Uns geht das ja nichts an.› Wir haben keine Wahl. Wenn ein Land in Europa von einem verbrecherischen Regime überfallen wird, können wir nicht so tun, als sei die Welt noch dieselbe. Wer dem Überfallenen nicht hilft, macht sich mitschuldig. Wir haben keine Wahl.»

Manon Keystone

Manon, Künstlerin (81)

«Ich bin zutiefst erschrocken und beunruhigt, einen Mann ohne Gewissen, ohne Skrupel, ohne die geringste Menschlichkeit, aber mit Einfluss, an der Spitze eines so grossen Volkes zu wissen. Das dürfte nicht sein.»

Samir, Filmemacher (66)

Samir Keystone

«Die sogenannte neutrale Schweiz steckt mittendrin im Ukraine-Krieg. Das Geld für den Krieg hat Russland in der Schweiz verdient. Über 80 Prozent des russischen Öl- und Gas-Handels laufen über die Schweiz. Die russischen Oligarchen machen Ferien in St. Moritz, und schicken ihre Kinder in die alpinen Internate. Sie wurden reich, weil sie mit der korrupten Staatsmacht um Putin verbandelt sind. Der Bundesrat muss sofort eine Task Force zusammenstellen, mit Juristen und Experten des internationalen Rechts und alle russischen Handelsaktivitäten blockieren und die hier parkierten 150 Milliarden einfrieren. Es bitzli stinke muesses!»

Peter von Matt Keystone

Peter von Matt, Literaturprofessor (84)

«Die liberale Demokratie ist weniger grossartig als sie es gerne wäre, weil sie immer Kompromisse eingehen muss. Das ist mühsam, und ganz zufrieden ist man damit nie, aber man kommt doch meistens ein Stück weiter. Das ist unvergleichlich mehr, als einem einzelnen Regenten zu gehorchen. Die Freiheit lebt von den Anstrengungen aller, also auch vom Ärger über die Meinungen so vieler anderer. Die Übereinkunft – wie zähneknirschend sie auch immer geschieht – ist die grosse politische Leistung. Dazu braucht es keine Fahnen und Umzüge. Ein Bier genügt.»

Peach Weber Britta Gut

Peach Weber, Komiker (69)

«Ein bisschen Wahnsinn muss ein Diktator schon mitbringen, steht auch im Anforderungsprofil der Stellenausschreibung. Meistens gepaart mit einem tief sitzenden (und eigentlich berechtigten) Minderwertigkeitsgefühl, welches mithilfe eines primitiven Gewaltapparates kompensiert wird. Darum war ja Putins Taktik oft: Einem wankenden Diktator eines Landes zu Hilfe eilen, alles bombardieren bis der Despot wieder fest im Sattel sitzt. Dann hat er einen neuen nützlichen Idioten in seinem Portefeuille.»

Tom Gabriel Fischer WireImage

Tom Gabriel Fischer, Rockmusiker (58)

«‹Der Westen› (von einem einigen Gebilde kann ja nicht die Rede sein) war viel zu lange viel zu naiv. Einerseits hatte man sich inzwischen zu weit von den Eindrücken der Geschehnisse des zweiten Weltkrieges und des Endes der Sowjetunion entfernt, andererseits verleitete die unstillbare wirtschaftliche Gier des Westens diesen zu einer gewollten, sträflichen Naivität, deren Ausmass wahrhaft unfassbar ist und deren Folgen wir - und vor allem die Ukraine - nun brutal erleben.

Die Demokratie, wie wir sie während des Aufbaus nach dem zweiten Weltkrieg auffassten, ist leider längst Geschichte. Wenn System, Wahlen und sogenannte Volksvertreter von Lobbisten, Verwaltungsratsmandaten und Megakonzernen dominiert werden, kann man ehrlicherweise grösstenteils ohnehin nur noch von einer kosmetischen Demokratie sprechen. Dass uns dies schwächt, ist offensichtlich. Gesetzlich legitimierte Korruption gereicht einem Staat weder zur Grösse noch zur Stärke.

Von der Schweiz erwarte ich Mut, Pragmatismus, Einigkeit, Führungsstärke und das kompromisslose Einstehen für diejenigen modernen Werte, welche wir uns hier in der westlichen Hemisphäre durch jahrhundertelange Prozesse erkämpft haben. Dass sich solche, angesichts der aussergewöhnlichen Geschichte und Situation der Schweiz eigentlich berechtigten Erwartungen zumeist nicht mit der gegenwärtigen Realität unseres Landes decken, ist jedoch leider offensichtlich.»

Martin R. Dean Keystone

Martin R. Dean, Schriftsteller (66)

«Selbstverständlich hat der Westen, so er sich in den unzähligen diplomatischen Auftritten der Präsidenten synthetisiert, nicht versagt. Festzustellen ist, dass ein Weltbild, mit dem ich aufgewachsen bin, furchtbarerweise an seine Grenzen gekommen ist. Nämlich der aufgeklärte Pazifismus. Wir müssen heute feststellen, dass unser Glaube, dass Freiheit auch ohne militärische Stärke, ohne Gewalt, zu sichern ist, meiner Generation entsprungen ist. Putin hat zwar ein Geschichtsbild von gestern, aber seine Strategie hat mehr Zukunft, als uns lieb sein kann.»

Dana Grigorcea Keystone

Dana Grigorcea, Schriftstellerin (42)

«Ich bin zutiefst erschüttert von der Dreistigkeit dieses Untoten im Kreml. Blutiger Expansionswahn und zynische Staatspropaganda feiern Urständ. Es droht uns ein neuer Kalter Krieg - bekämpfen wir ihn! Setzen wir auf die demokratischen Dissidenten wie Alexey Nawalny! Die liberalen Demokratien werden nun Farbe bekennen. Der Finanzplatz Schweiz muss über seinen Schatten springen und die russischen Oligarchen an die Leine nehmen. Wenn deren Reichtum in Gefahr ist, werden sie sich von Putin lossagen, das kenne ich aus Rumänien.»

Alain Claude Sulzer Keystone

Alain Claude Sulzer, Schriftsteller (69)

«Ich bin erleichtert, dass der Bundesrat bezüglich der europäischen Sanktionen gegen Putins Regime doch noch umgeschwenkt ist; offenkundig wurde ihm bewusst, dass Neutralität nicht Gleichgültigkeit gegenüber einem so krassen Überfall auf fremdes Territorium sein kann. Und natürlich hoffe ich, dass die Schweiz selbst in dieser ausweglos scheinenden Situation eine Möglichkeit findet, beide Parteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Ich erwarte, dass jene Kulturveranstalter, die in der Vergangenheit bedenkenlos Sponsorengelder von notorisch undurchsichtigen Mäzenen entgegengenommen haben, solche Gelder nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft kategorisch ablehnen. Schöner Schein, an dem Unterdrückung und Blut kleben, ist nichts weiter als zynische Schönfärberei.»

Adolf Muschg Keystone

Adolf Muschg, Schriftsteller (87)

«Europa springt gerade über seinen Schatten, wenn es um die Solidarität mit ukrainischen Mitbürgern geht. Selenskis Beitrittsgesuch zur EU, in höchster Not verfasst, könnte zu spät kommen. Unserem Beitritt zur europäischen Solidargemeinschaft steht (noch) keine Not im Wege, nur unüberwindliche Bedenklichkeit zu eigenen Gunsten, die Idee kostengünstiger Neutralität und Mangel an tätiger Vorstellungskraft (für die andern). Es geniert mich, einen intelligenten Kleinstaat wie unsern in Ratlosigkeit und Irrelevanz versinken zu sehen. Höchste Zeit, Europäer als Mitbürger zu behandeln, statt sich nur als Gastwirt für Kongresse und Hüter von Fluchtkapital zu empfehlen.»

Ludwig Hasler zvg

Ludwig Hasler, Philosoph und Publizist (77)

«Was ich jetzt zur Schweiz erwarte? Charakter! Fünf Tage Herumdrucksen. Dann: Sanktionen ok. Welche Trägheit – im Herzen, im Kopf. Was gab es zu überlegen? Putin zerstört Recht und Freiheit. Sind auch unsere Zentralwerte, oder? Wären sie uns, wie den Ukrainern, wichtiger als das eigene Überleben?

Zeit, unsere Haltung zu justieren. Mehr Charakter, weniger Schlaumeierei. Mehr Teilnahme, weniger Selbstverkrampfung. Gewohnt, Freiheit komfortabel zu konsumieren, dämmert uns: Freiheit will erobert sein – gegen ihre Feinde, die überall vordrängen, ideologisch, politisch, ökonomisch. Solo tauchen wir ab, auch mit «Peace»-Fahne. Freiheit braucht Macht. Also Bündnisse. Mitwirken, beherzt offensiv statt zähneknirschend hinterher. Eine Schweiz mit Charakter, Akteurin im Freiheitsdrama des 21. Jahrhunderts. Ein Traum?»

Stefan Haupt Keystone

Stefan Haupt, Filmemacher (61)

«Das kreidebleiche Gesicht einer Ukrainerin bleibt mir in Erinnerung haften, nach der Vorführung meines Films «Ein Lied für Argyris» am Filmfestival in Kiev – die Geschichte eines griechischen Waisenkindes, das im 2. Weltkrieg seine Eltern und 30 Verwandte verlor. Ob ich nicht auch einen Film über die Gräueltaten Stalins in der Ukraine mache könnte? Der Direktor dieses Festivals antwortete mir am Tage des Kriegsausbruch, letzten Donnerstag: «What to say? We try to be safe.» Wie sehr ich ihm dies wünsche! Ich bin erschüttert. Es ist, als seien wir aus einem tiefen Schlaf gerissen, ohnmächtig zuerst, ungläubig. Nichts rechtfertigt Putins irrwitzigen, zerstörerischen Angriffskrieg. Es gilt aufzuwachen und die Dinge zu benennen: Frieden, Freiheit und Demokratie sind nicht garantiert. Sie müssen immer wieder erneuert und errungen werden. Unsere Neutralität darf nicht als Feigenblatt herhalten, um nicht klar Position zu beziehen und zu handeln.»

Zora del Buono Aargauer Zeitung

Zora del Buono, Schriftstellerin (59)

«Was ich von der Schweiz erwarte? Dass die offizielle Schweiz ihre zaghaften Schritte in die richtige Richtung weitergeht. Und dass dieses schwerreiche Land mit seinem Überfluss an allem sich endlich von seiner mitfühlenden statt von seiner zynischen Seite zeigt. Dass wir die Türen öffnen für die Menschen, die zu uns flüchten. Dass wir gross denken und gross schenken: Geld, Wohnraum, Freundschaft, Zeit. Die drohende atomare Apokalypse zeigt doch, wie fragil alles ist. Halten wir dem mit Solidarität entgegen.»

Annemarie Pieper SON

Annemarie Pieper, Philosophin (81)

«In seltener Einmütigkeit hat die westliche Wertegemeinschaft den eklatanten Verstoss des russischen Aggressors gegen Menschen- und Völkerrecht verurteilt und das freie Selbstbestimmungsrecht der Ukraine für unverhandelbar erklärt. Die liberale Demokratie lebt. Dies täuscht jedoch nicht über eine gewisse binnenpolitische Erosion des Gemeinsinns hinweg, die im Zuge einer Akzentverschiebung von der kollektiven zur individuellen Freiheit dem Ich mehr Gewicht gibt als dem Wir. Die liberale Demokratie zerlegt sich selbst, wenn die Pflicht, sich um der grösstmöglichen Freiheit aller willen an demokratisch vereinbarte und daher für alle verbindliche Regeln zu halten, der Befriedigung einzelner Interessen untergeordnet wird.»

Jürg Halter Aargauer Zeitung

Jürg Halter, Schriftsteller (41)

«Das freie Europa ist unter Attacke. Das Zeitalter der Schönwetterdiplomatie ist vorbei. Fakt ist: Ein Diktator und Faschist wie Putin kennt einzig das Recht des Stärkeren. Auf keines seiner Versprechen ist Verlass. Habe den Eindruck, er ist bereit persönlich bis zum Letzten zu gehen, alles mitzureißen. Sanktionen stoppen ihn nicht. Er hat bald nichts mehr zu verlieren. Hoffe, dass nicht der 3. WK begonnen hat. Man muss auf einen ‹Verräter› respektive Helden in den eigenen Reihen hoffen, der Putin ausschaltet.»

Katja Gentinetta Sandra Ardizzone

Katja Gentinetta, politische Philosophin (54)

«Die liberale Demokratie ist nicht am Ende, wohl aber die Vorstellung, dass ihre Werte – Freiheit, politische Rechte und ein verlässlicher Rechtsstaat – geschenkt und gegeben seien. Wer auch in Zukunft in einer liberalen Demokratie leben will, muss in diesen Tagen auf schmerzhafte Weise erkennen, dass es keine Freiheit ohne Sicherheit gibt und keine Rechte ohne Macht. Wer seine Werte nicht verteidigen kann, wird mit ihnen untergehen.»

Elie Grappe, Regisseur (28)

Elie Grappe Keystone

«Ganz allgemein hoffe ich, dass eine gründliche Reflexion über die Beteiligung der Schweiz an den Konflikten der Welt stattfindet. Die Schweiz beherbergt viele entscheidende Finanztransaktionen, die Russland direkt betreffen. Die Sanktionen gegen Unternehmen in Russland und Mitglieder der herrschenden Klasse dort, deren Gelder sich in der Schweiz befinden, sowie gegen jeglichen Rohstoffhandel mit Russland durch Unternehmen mit Sitz in der Schweiz müssen ausgeweitet werden.»

