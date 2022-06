salzkorn Hochwasserhose und weisse Socken: Die Hinterwäldler werden zu Stilikonen Wer wie die Aargauer weise Socken trug, galt lange Zeit als uncool. Nun hat sich das Blatt gewendet. Jürg Ackermann 15.06.2022, 08.32 Uhr

Mit der Mode ist es so eine Sache. Wie entstehen Trends? Wer sagt, was gerade in ist? Für Nicht-Insider sind diese Vorgänge hinter den Kulissen ziemlich undurchsichtig. Denn alles was mal völlig out war, wird irgendwann zum neusten Schrei. Ein gutes Beispiel dafür ist die Hochwasserhose. Noch vor ein paar Jahren galt als modischer Tolpatsch, wer sie trug. Nun sieht man im Sommer kaum mehr lange Hosen, bei denen der Knöchel nicht hervorlugt.

Einen ähnlichen Rehabilitierungsprozess macht derzeit die weisse Socke durch. Lange Zeit stand sie für pure Provinzialität. Gerade in Zürich, wo samstagabends jeweils Horden von Aargauern in Sportsocken durchs Niederdorf flanierten. Nun aber laufen selbst in New York und Paris Models auf Laufstegen damit herum, um Lockerheit und Athletik zu demonstrieren. Damit ist klar: Die Aargauer sind keine Hinterwäldler, sondern Stilikonen, Vorreiter, weltweite Trendsetter. Zumindest in der Mode. Andernorts wie im Fussball klappts mit dem Aufstieg in höhere Sphären aber nicht so recht.