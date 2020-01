Glosse Salzkorn Unterzeilen in politischen Fernsehsendungen können fatal sein. Daniel Wirth 11.01.2020, 05.00 Uhr

Panne bei der ORF-Übertragung der Vereidigung des österreichischen Regierungskabinetts aus der Wiener Hofburg: In den Untertiteln der Sondersendung in der Mediathek liefen Texte aus einer Telenovela. «Der schon wieder»: Dieser Satz etwa wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den Mund gelegt, als er neben Bundeskanzler Sebastian Kurz am barocken Schreibtisch von Kaiserin Maria Theresia sass.