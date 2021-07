Peak 9 von Suunto: Eine Uhr für die fluide Post-Corona-Zeit

Getestet Peak 9 von Suunto: Uhr für die fluide Post-Corona-Zeit Moderne Uhren messen immer mehr Vitalparameter. Lohnt sich der Kauf? Raffael Schuppisser 03.07.2021, 05.00 Uhr

Die Peak 9 von Suunto. Bild: zvg

Derzeit ist ja alles ein bisschen fluid – nicht nur das Geschlecht. Arbeit und Freizeit verschmelzen. Das zeigt sich auch in der Mode. Workleisure nennt sich der Trend. Früher sagte man «sportlich­elegant» und zog auch mal ein T-Shirt zum Ja­ckett an. Heut trägt man Jogpants. Das sind Hosen, die man mit einer Kordel bindet, die bequem sind wie Trainerhosen und dennoch Bundfalten haben. Die passende Uhr für den Look finden wir beim finnischen Hersteller Suunto.