Getestet: Wie gut ist der Airwrap-Lockenstab von Dyson?

Getestet Direkt aus der Werbung zwischen zwei Folgen von «Germanys Next Topmodel»: Was taugt der Lockenstab von Dyson?

Der Dyson Airwrap für schönste Locken. Bild: zvg

Ich gehöre ehrlicherweise zu den Menschen, die morgens lieber länger im Bett liegen bleiben, als auf die Idee zu kommen, mich meinem Äusseren zuzuwenden. Mein Haar ist, wenn’s hoch kommt, gebürstet und gewaschen. Natürlich hätte ich gerne eine tolle Lockenpracht. Aber der Aufwand? War mir bisher viel zu gross.

Umso gespannter war ich auf den Dyson Airwrap, den ich zwischen zwei Folgen «Germanys Next Topmodel» werbewirksam präsentiert bekam: Das Gerät soll kinderleicht die schönsten Locken zaubern – mit der bewährten Dyson-Technologie: Die nasse Haarsträhne wird durch einen Luftstrom angesaugt, legt sich dabei um den Lockenstab und wird durch die Heissluft gleichzeitig geformt und getrocknet. Soweit, so positiv, weil haarschonend.

Ich bestelle mir das Teil also nach Hause, es wird in vielen Kleinteilen und in einem schicken Handköfferchen geliefert, das mir einen grossen Teil meines kleinen Badezimmers vollstellt. Als Nächstes lade ich zwei Freundinnen nach Hause ein, wir schauen Trash-TV und beginnen mit der Lockung.

Richtig toll: Die Sache funktioniert wunderbar und einwandfrei und einfach, jedoch nur, wenn das Haar wirklich nass ist, die Testerin sich mit dem Locken von Haaren schon auskennt und sich mindestens 30 Minuten, eher eine Stunde, Zeit nimmt.

Das Resultat hält einen guten halben Tag. Für passionierte Frauen, die gern ihre Haare stylen, ein tolles Gerät. Für alle anderen: Bei 600 Franken und viel erforderlicher Geduld lohnt sich für Silvester dann doch der Gang zum Coiffeur.

