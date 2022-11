Geniessen mit Berzins Hatte Berlusconi das ideale Geschenk für Putin gefunden? Schon bald könnte der Lambrusco-Wein wieder in Mode sein. Dabei wurde er von Weinkennern jahrelang verschmäht. Christian Berzins 05.11.2022, 05.00 Uhr

«Fünf Adjektive sind beim Lambrusco entscheidend: fruchtig duftend, weich, aromatisch, sprudelnd – und billig» Shutterstock

Erstaunlich, wie rasch Weine mit schlechtem Ruf modisch werden können – andere hingegen immer Aussenseiter bleiben: etwa der Chianti, der Spitzenwein aus der Toskana. Oder wann haben Sie denn als Gast bei einem Abendessen oder Empfang zum letzten Mal einen Chianti vorgesetzt bekommen? Noch schlimmer ist der Ruf des Lambruscos, mit ihm muss in der Schweiz keiner kommen. Seinen Ruf haben wir alle auf Teenie-Italienreisen ruiniert: Damals schüttete man Lambrusco in sich hinein – und irgendwann hinaus. Immerhin sparten wir Geld. Er kostet auch heute noch in Italien selten über 10, auch mal bloss 1.49 Euro.

Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Lambrusco, dessen Anbauzentrum in der Emilia-Romagna bei Modena liegt, wieder angesagt ist. Dank der Osteria-Kette «Salsametteria di Parma» ist er in den Weltstädten Mailand und Paris bereits sehr präsent. Und vor drei Wochen war der Lambrusco bezeichnenderweise weltweit in aller Munde. Sein grosser Moment war gekommen, als Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlus­coni stolz dummschwatzte, wie er von Wladimir Putin zum 86. Geburtstag 20 Flaschen Wodka erhalten habe. Im Gegenzug habe er Putin ­Lambrusco geschickt.

Warum um Himmels willen verschickt einer der reichsten Italiener diesen günstigen Wein, wo es doch berühmte und vor allem sündhaft teure italienische Weine gäbe? Oder war Berlusconi tatsächlich darauf bedacht, wegen der EU-Sanktionen nicht mehr als 300 Euro auszugeben? Er also etwas Originelles wählte, das aber wenig kostete? Oder erinnerte sich Berlusconi an den Filmklassiker «Genosse Don Camillo» von 1965, der auf Giovanni Guareschis Buch basiert? Dort reist der kommunistische Bürgermeister Peppone mit Pfarrer Don Camillo nach Russland und zieht für die Genossen eine Flasche Lambrusco aus dem Sack.

Warum nicht! Als ich vor ein paar Jahren die Fattoria Ceci (www.lambrusco.it) besuchte, sagte Padrone Alessandro Ceci stolz: «Fünf Adjektive sind beim Lambrusco entscheidend: fruchtig duftend, weich, aromatisch, sprudelnd – und billig!» Bingo! Und er fügte an: «Mit einem solchen Getränk treten die Jungen leicht in die Welt des Weines ein. Um den Barolo oder Brunello kennen zu lernen, braucht man zehn Jahre. Das ist unser Potenzial, auch in China und Russland.» Eccolo! Berlusconi meint es gut mit seinem Wodka-Freund, schickte ihn in die 1. Klasse der Weinschule.