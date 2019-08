Es braucht nicht einmal ein Demotape: Ostschweizer Bands gesucht für «bandXost» Bis 15. September können sich Ostschweizer Musiker für «bandXost» bewerben. Projektleiterin Céline Fuchs erklärt, was ihren Wettbewerb von anderen unterscheidet und warum sie bewusst auf Risiko setzt. Roger Berhalter

Letztjährige Gewinnerin: Riana aus Appenzell hat so eingeschlagen wie noch keine andere «bandXost»-Gewinnerin vor ihr. (Bild: PD)

Bandwettbewerbe gibt es viele. Was machen Sie mit «bandXost» besser?



Céline Fuchs: Bei uns geht es um die Bands.

Ist das nicht selbstverständlich?

Nein. Bei manchen sogenannten Wettbewerben und Contests geht es nur darum, Tickets zu verkaufen. Bei uns steht aber die Förderung der Ostschweizer Nachwuchsmusiker im Zentrum. Nur ein Beispiel: Unsere Jury nimmt sich für jede teilnehmende Band Zeit und gibt ein persönliches Feedback.

Sie suchen noch Bands, vor allem aus dem Thurgau und aus Schaffhausen. Gibt es dort so wenige Musiker?

Céline Fuchs, Projektleiterin «bandXost»

Das variiert von Jahr zu Jahr. 2018 hatten wir viel mehr Anmeldungen aus dem Thurgau. Diesmal bewerben sich viele für die Qualifikation in Rorschach.

Wer mitmachen möchte, muss nicht einmal ein ­Demotape vorweisen.

Ist das nicht ein Risiko?

Doch. Was die Bands an den Qualifikationsabenden zeigen, ist jedes Mal eine Überraschung. Aber wir machen das bewusst so. Wir wollen allen eine Chance geben, jeder soll bei uns den ­ersten Schritt auf die Bühne ­machen dürfen. So wie Riana, die letztjährige Gewinnerin aus Appenzell. Sie lernte erst bei uns, wie ein Soundcheck geht.

Was hat ihr der Bandwettbewerb gebracht?

So wie sie hat noch keine Gewinnerin eingeschlagen. Nach dem Final erhielt sie Anfragen von Konzertveranstaltern, Booking­agenturen und Plattenfirmen. Dabei hatte sie noch nicht einmal eine Facebook-Seite! Aktuell nimmt sie im Studio ihre ersten Songs auf.