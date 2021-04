Die Sprachstilistin «Sie sind auch so eine dumme Kuh»: Warum das Siezen überleben muss Unsere Kolumnistin Odilia Hiller erklärt, in welcher Situation sich siezen lohnt – obwohl das Du auf dem Vormarsch ist. Odilia Hiller 17.04.2021, 05.00 Uhr

In modernen Firmen duzt man sich, egal ob Chefin oder Praktikant. Keystone

Unentspannte Menschen – und das sind wir momentan alle ein bisschen – haben die leidige Angewohnheit, sich relaxt zu geben: In der Freizeit ziehen sie sofort die Trainerhose an, greifen zum Feierabendbier, werfen sinnlos Würste auf den Grill – und duzen alles, was Beine hat.