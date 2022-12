Die Bilanz: Wer 2022 in Film, Literatur und Musik brilliert hat

Die Bilanz Wer war in diesem Jahr top und wer ein Flop? Das grosse Ranking von Film, Literatur, Pop und Klassik Bilder: Julia Spicker, Ascot Elite, Sister Distribution, Netflix Wir lassen 2022 in acht Bestenlisten Revue passieren: Welche Bücher, Filme, Serien und Musikalben unserer Kulturredaktion besonders gut gefallen haben – und welche überhaupt nicht. Kulturredaktion Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Von Tobias Sedlmaier

Eine junge Frau chauffiert einen Mann zu seiner Arbeit und zurück ins Hotel. Sie hören Dialoge von Anton Tschechow auf Kassette, erzählen einander von ihrer Vergangenheit, draussen huschen die nächtlichen Lichter vorbei. «Drive My Car» von Ryūsuke Hamaguchi ist ein berührender Film voll leiser Abgründigkeit, der die Menschlichkeit im Miteinander sucht. Passend zu diesem denkwürdigen, traurigen Jahr, das mit der Eskalation eines Krieges in Europa eine Zeitenwende markiert.

Das Filmjahr 2022 wird kaum als ausgesprochen spektakulär in die Annalen eingehen. Dafür war es von zu vielen Unsicherheiten wie Pandemie, Energiekrise oder Inflation geprägt. Nur langsam fand eine Rückkehr zu etwas statt, das man einmal Normalität nannte. Selbst der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der Streaminggiganten ist ins Stocken geraten. Der Kinobetrieb sucht Stabilität, immerhin, die meisten Filmfestivals feierten wieder mit Publikum, ohne Coronaauflagen.

James Camerons lang erwarteter Mega-Blockbuster «Avatar: The Way of Water» versetzte das Publikum ins Hochglanz-Aquarium und überwältigte durch Technik, vergass jedoch dabei, eine starke Geschichte zu erzählen. Der zweite Teil von Marvels «Doctor Strange» und «Everything Everywhere All at Once» liessen unsere Imagination in Paralleluniversen rotieren. Gerade in düsteren Zeiten boomte einmal mehr das Horrorgenre als explizit politische («Men») und poetische («Bones and All») Kraft. Hoch über allen anderen flog «Top Gun: Maverick», Stand Mitte Dezember noch der erfolgreichste Film des Jahres.

Das Weibliche ist wieder ein Stückchen sichtbarer geworden. Im zweiten Jahr in Folge (erst zum dritten Mal überhaupt) gewann eine Frau den Oscar für die beste Regie: Jane Campion für «Power of the Dog». Chantal Akermans «Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles» von 1975 ist laut der aktuellen Liste des British Film Institute der beste Film aller Zeiten. «Corsage» stürzte die veraltete Ikonografie von Sisi. Und Frauen drehten zwei der besten Schweizer Dokumentarfilme 2022.

Film International

1. Drive My Car

Die Verfilmung einer Kurzgeschichte des japanischen Bestsellerautors Haruki Murakami wurde zu Recht mit Preisen überhäuft, darunter der Oscar für den besten internationalen Film.

2. Bones and All

Liebe geht durch den (am besten auch beim Publikum robusten) Magen in Luca Guadagninos elegischem Kannibalen-Road-Movie.

3. Top Gun: Maverick

Überflieger Tom Cruise und die Crew können es noch: Die Fortsetzung des 80er-Jahre Hits ist im besten Sinn spektakulär aus der Zeit gefallen.

4. Official Competition

Man muss dem überschätzten «Triangle of Sadness» nicht jede Würdigung nachwerfen, «Official Competiton» war die treffendste Satire 2022.

5. Corsage

Sisi, der kindliche Wildfang? Marie Kreutzer macht Schluss mit der Folklore und erzählt die letzten Lebensjahre der Kaiserin als Befreiungsgeschichte.

FLOP: Blonde

Mythenzerstörung ist eigentlich eine gute Sache. «Blonde» betreibt jedoch Leichenfledderei und stellt Marilyn Monroe als blosses Opfer aus.

Schweizer Filme / Serien

1. Soul of a Beast

Drei Auszeichnungen gab’s beim Schweizer Filmpreis für den rauschhaften Sommertrip durch ein dystopisches Zürich. Ein traumhafter Film, der zum Glück gar nicht allen gefallen will.

2. Girl Gang

Susanne Regina Meures begleitet die erfolgreiche Influencerin Leoobalys ganz nah durch die Pubertät. Irritierend, erschreckend, erhellend.

3. Drii Winter

Der Schweizer Bewerber für den Oscar erzählt eine Liebesgeschichte in einem Urner Bergdorf, intensiv und ganz ohne Alp-Kitsch.

4. Pushing Boundaries

Grenzverschiebungen: Lesia Kordonets dokumentiert empathisch und klug die Folgen der Krim-Besetzung für das ukrainische Paralympics-Team.

5. Tschugger

Seit einem Jahr weiss dank Bax und Co. auch die restliche Schweiz, wie lustig es im Wallis zugehen kann. Und das bleibt hoffentlich nach Staffel 2 so.

FLOP: Die Schwarze Spinne

Die Adaption von Gotthelfs Klassiker leidet weder an der Ausstattung noch an Darstellern, bringt aber wenig teuflischen Furor in die Gegenwart.

Serien International

1. Borgen – Macht und Ruhm

Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) kehrt in der vierten Staffel auf Netflix zurück ins dänische Parlament. Doch das süsse Gift der Macht ist stärker als der einstige Idealismus.

2. Sandman

Weder «House of the Dragon» noch «The Rings of Power» nehmen heuer auf dem Fantasy-Thron Platz, sondern Neil Gaimans düsterer Traumgott

3. Severance

Clevere, hoch spannende Science-Fiction-Serie auf Apple TV+ über die Trennung zwischen beruflichen und privaten Erinnerungen.

4. Der Pass

Bevor er den «Räuber Hotzenplotz» verkörperte, spielt Nicholas Ofczarek den Gendarm in der zweiten Staffel der brillant abgründigen Krimiserie.

5. Cabinet of Curiosities

Guillermo del Toro war sehr präsent dieses Jahr: Neben «Pinocchio» stellte er diese Anthologie-Serie mit schaurigen Horrorstorys vor.

FLOP: Man vs. Bee

Rowan Atkinsons Serien-Comeback nach seiner Paraderolle als Mr. Bean gerät flügellahm, der Kampf gegen eine Biene ist nur Zerstörungsorgie.

Von Stefan Künzli

Es ist das Jahr der Erlösung, Befreiung und Erleichterung. Das Publikum hat die Rückkehr in einem Sommer der Superlative gefeiert. Die Konzertbranche lief auf Hochtouren, und die angebotsseitige Überhitzung hat manche Veranstalter auch überfordert. Doch die gute Botschaft bleibt: Das Publikum ist zurück. Auch nach der Pandemie besteht eine erhebliche Lust auf Livekonzerte. Im Gegensatz zu den Konzerten blieb die erwartete Flut von Musik-Neuproduktionen aus.

Doch wie klingt das Jahr 2022? Wie tönen Erlösung und Befreiung? Nimmt man Superstar Beyoncé und ihr programmatisches Album «Renaissance» zum Massstab, dann ist das Jahr ein Dauerfeuerwerk. Überall zischt und brüllt und bollert und kreischt es. Beyoncés Botschaft für die Nach-Pandemie-Zeit zielt auf den Dancefloor, ist euphorisch und macht Spass. ­Balladen haben in dieser musikalischen Reizüberflutung nichts verloren. Beyoncés hypertechnischer Sound überwältigt, aber er begeistert nicht.

Es überwiegt eine Sehnsucht nach Normalität. Die Überflieger der Saison – die Superstars Ed Sheeran, Taylor Swift und Harry Styles – sind perfekte Repräsentanten dieser Normalität, die sich an der Tradition des guten alten, soliden Pophandwerks orientieren.

Bedenklich ist, dass der Krieg in der Ukraine im Popjahr 2022 weitgehend ausgeblendet wurde. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner schaut hin. Als Seismograf der Zeit hat Pop hier eindeutig versagt. Ist es Überforderung oder doch eher bewusstes Wegschauen? Auch hier scheint die Sehnsucht nach Normalität nach den Jahren der Entbehrung grösser zu sein als die Beschäftigung mit einem russischen Angriffskrieg.

Noch Monate nach der Diskussion um die kulturelle Aneignung wundern wir uns immer noch darüber, wie sich dieses Thema hochschaukelt. Fast schon beruhigt stellen wir fest, dass sich alle auf unserer Bestenliste der kulturellen Aneignung schuldig gemacht haben.

Wir fühlen uns ausgesprochen wohl dabei.

SCHWEIZER POP

1. Sina: Ziitsammläri

Konzeptalbum mit Potenzial zum Klassiker. Im Teamwork mit Schweizer Autorinnen und Autoren ist der Walliser Sängerin ein Bravourstück gelungen.

2. Patent Ochsner: MTV Unplugged

Die Ochsners in neuem Kleid: Happy Happening mit prominentem Chor und famosen Hornarrangements.

3. Andrina Bollinger: Secret Seed

Fantastische Entdeckungsreise ins Innere der Seele. Atemberaubend, abenteuerlich, verspielt und sinnlich.

4. Steve Hophead: Steve Hophead

In der Prärie entstanden, in den Alpen veredelt. Urchig, knarrend und wehmütig. Geheimtipp aus dem Berner Oberland.

5. Philipp Fankhauser: Heebie Jeebies

Neues Repertoire, neue Musiker, neuer Sound: Fankhauser zeigt die unbekannte Seite seines Idols Johnny Copeland.

FLOP: Seven: Ich bin mir sicher!

Der begnadete Soulsänger ist mit hochdeutschen Texten fremdgegangen. Wir sind uns sicher, dass das ein Fehler war

INTERNATIONALER POP

1. Tedeschi Trucks Band: I Am The Moon

Die Tedeschi Trucks Band macht einfach alles richtig und setzt in diesem Genre zwischen Blues, Soul, Country und Jazz neue Massstäbe. Es ist die Band, die es zu schlagen gilt.

2. Stromae: Multitude

Kulturelle Aneignung der wunderbarsten Art. Der belgische Musiker Stromae hat auf «Multitude» einen völkerverbindenden Popsound kreiert.

3. Rosalía: Motomami

Ein irrer Ritt durch Stile und Genres, voll mit Anspielungen, Referenzen, Pop-Mainstream wird durchsetzt mit avantgardistischen Brüchen.

4. Lady Blackbird: Black Acid Soul

Ihre Stimme ist ein Segen, eine Sensation. Wohlig, einschmeichelnd, mysteriös und geheimnisvoll zugleich.

5. Buddy Guy: The Blues Don’t Lie

Der Mann ist unverwüstlich, ein Wunder. Die 86-jährige Blueslegende klingt und singt so explosiv wie eh und je.

FLOP: DJ Robin & Schürze – Layla

23 Wochen hielt sich der Song der deutschen DJs über die geile Layla in der Schweizer Hitparade. Wir sagen: Nein, danke!

Von Hansruedi Kugler

Jetzt, wo alle Kim de l’Horizons doppelt buchpreisgekröntes «Blutbuch» zu Hause liegen haben, braucht man diesen Schweizer Literaturhype nicht noch fortzusetzen. Umso mehr als im August einer der grössten Weltautoren fast ermordet worden ist. Dass Salman Rushdie, der nach seinem Roman «Die satanischen Verse» jahrelang unter Polizeischutz vor der iranischen Fatwa fliehen musste, im August von einem jungen Islamisten mit einem Messer attackiert worden ist, war bedeutender als alle Buchpreise zusammen. Er hat nur knapp überlebt.

Mit seinen Romanen gilt Rushdie weltweit als lebender Beweis des möglichen, aber immer bedrohten Sieges von Fantasie und Kunst über politischen und religiösen Fanatismus sowie deren Dummheit und Mordgier. Deshalb mein dringender Tipp: Salman Rushdie lesen! Von «Die satanischen Verse» bis zu «Quichotte» belegt er seinen Rang als einer der grössten Erzähler der Weltliteratur.

Ans Herz lege ich allen seinen Essayband «Sprachen der Wahrheit», der 2021 erschienen ist. Vielleicht gibt es in der Gegenwartsliteratur keinen, der tiefer und aus persönlicher Erfahrung über Politik, Freiheit und die Bedrohung der Kunst nachgedacht hat. Und wenn man derzeit nach Iran schaut, erschaudert man, wie aktuell dieser Autor ist.

Vielleicht wundern Sie sich über meine Auswahl an Schweizer Literatur. Mir ist neben dem Medienhype um die Buchpreise eben etwas sehr Erfreuliches aufgefallen. Eine Reihe von älteren und etablierten Autorinnen und Autoren haben dieses Jahr ihre besten Romane veröffentlicht. Das spricht nicht gegen die Frische und den Schwung von Debüts wie jenes von Kim de l’Horizon. Aber dass Erfahrung in glänzende literarische Reife münden kann und keineswegs in Wiederholungen ermüdet, beweisen diese Bücher – auch wenn keines von ihnen für den Schweizer Buchpreis nominiert war.An diese Lektüren erinnere ich mich unheimlich gerne, und sie trösten über die missratenen Romane von Martin Suter und Arno Camenisch hinweg.

Schweizer Literatur

1. Milena Moser

Virtuos entwirft sie eine faszinierende Persönlichkeitsspaltung einer Frau zwischen Zürich und Kalifornien. Ein Roman, der literarisch komplex in zwei Lebenswegen grosse Fragen der Freiheit und des Schmerzes stellt.

Milena Moser: Mehr als ein Leben. Kein&Aber, 560 Seiten.

2. Catalin Dorian Florescu

Das 20. Jahrhundert aus der Sicht einer Feuerwehr-Dynastie: Familienepos und grandiose Geschichtslektion.

Catalin Dorian Florescu: Der Feuerturm. C.H.Beck, 360 Seiten.

3. Leta Semadeni

Nach dem wuchtig-zarten «Tamangur» legt das Engadiner Literaturwunder einen poetischen Liebesroman vor.

Leta Semadeni: Amur, grosser Fluss. Atlantis, 184 Seiten.

4. Alain Claude Sulzer

Gefeiert auch in französischen und deutschen Feuilletons: Sulzers schelmisches Doppelporträt der Gebrüder Goncourt.

Alain Claude Sulzer: Doppelleben. Galiani, 293 Seiten.

5. Charles Lewinsky

Aus einem königlichen Findelkind um 1800 macht der Bestsellerautor ein Glanzstück historischen Erzählens.

Charles Lewinsky: Sein Sohn. Diogenes, 368 Seiten.

FLOP: Arno Camenisch

Im Bündner Dorf Tavanasa hat er uns das Menschsein geöffnet, als Weltenbummler bringt er bloss egozentrische Trivialitäten nach Hause.

Arno Camenisch: Die Welt. Diogenes, 137 Seiten.

Internationale Literatur

1. Salman Rushdie

Im Essayband zeigt der Weltautor amüsant und brillant, wie Literatur das Provisorische von Wahrheiten gegen jeglichen Fanatismus nahe bringt. Unter anderem erzählt er, worum es ihm in «Die satanischen Verse» ging.

Salman Rushdie: Sprachen der Wahrheit. Texte 2003–2020. C. Bertelsmann, 480 Seiten.

2. Yasmina Reza

Der Starautorin gelingt mit ihrer jüdischen Familiengroteske ein tragikomischer Blick auf die Auschwitz-Erinnerungskultur.

Yasmina Reza: Serge. Hanser, 206 Seiten.

3. Ian McEwan

Dem 74-jährigen Briten gelingt ein grosser Gesellschaftsroman. Zugleich gestaltet er intimste Liebeskatastrophen.

Ian McEwan: Lektionen. Diogenes, 710 Seiten.

4. Ilya Kaminsky

In dieser zeitlosen Parabel wehrt sich eine besetzte ukrainische Stadt gegen ein Terrorregime. Alle stellen sich taub.

Ilya Kaminsky: Republik der Taubheit. Hanser, 100 Seiten.

5. Judith Kuckart

Ihre Romanfiguren arbeiten beim Sorgentelefon. Eine poetische, melancholische Gesellschaftsreportage.

Judith Kuckart: Café der Unsichtbaren. Dumont, 205 Seiten.

FLOP: J. K. Rowling

Die quälende Überlänge von 1360 Seiten killt diesen Krimi, der sonst als Story um Hater im Internet prima wäre.

Robert Galbraith (J. K. Rowling): Das tiefschwarze Herz. Blanvalet. 1360 S.

Von Christian Berzins

Ein putintreuer Dirigent (Valery Gergiev) ist von Westeuropa verbannt, ein russischer Pianist (Denis Matsuev), der einst beim Lucerne Festival und in Verbier gross aufspielte, vom Radar verschwunden, und um einen von Putins Banken zu Spitzenleistungen getrimmten Dirigenten (Teodor Currentzis) und sein Orchester aus Perm wird noch ein wenig diskutiert, ob sie weiterhin im Westen auftreten dürfen. Aber sonst ist in der Klassikwelt Russland kein Thema mehr. Mailand spielt zur Saisoneröffnung «Boris Godunow» und wischt über die Brisanz dieser Stückwahl den Teppich, und zeigt exemplarisch, wie es in der Szene läuft: Man schweigt lieber zur Welt, als dass man irgendjemanden verärgert – sei es Russland oder China. Gerade mit China will es sich keiner verscherzen, schliesslich will man ja bald wieder auf Tournee dorthin. Haupt­sache, der Rubel rollt.

Es gibt sehr wenige Ausnahmen, die beharren darauf, dass Musik auch Politik ist, die uns klarmachen, dass Opern und Sinfonien gebraucht und missbraucht werden. Die ukrainische Mezzosopranistin Lena Belkina ist eine solche Galionsfigur: Sie lehnt sich als Sängerin und Privatperson so weit aus dem Fenster, dass es im Klassikbetrieb und bei den Russen und Russinnen nicht nur gut, sondern bisweilen sehr schlecht ankommt. Ihr egal: Sie macht weiter, fordert, schreibt – und singt.

In «Passion for Ukraine» singt sie zusammen mit der ukrainischen Pianistin Violina Petrychenko Lieder, die von der Natur, der Liebe vom Leben und Sterben erzählen. Mit dem angehängten «Agnus Dei» aus dem «Requiem für Mariupol» von Illia Razumeiko weist Belkina schliesslich auf die Tragödie hin, die Russland verursacht hat und alle Künstler und Künstlerinnen etwas angeht.

Die Georgierin Lisa Batiashvili ist eine Geigerin, die sich aufgrund ihrer Herkunft schon vor längerer Zeit selbstbewusst gegen den russischen Musikzaren Valery Gergiev gestellt hat. Ihre 2022er-Aufnahme ist überbordend schwärmerisch und bildet den melancholischen Sound des Jahres 2022.

1. Lena Belkina: Passion for Ukraine

Die Opern- und Liedsängerin zeigt durch die Komponisten Gregory Alchevskiy, Kyrylo Stetsenko und Mykhailo Zherbin, wie die Ukraine klingt. Der anklagende Ton ist gewollt.

2. Lisa Batiashvili: Secret Love Letters

Geigerisch grossartig, bald von Pianist Giorgi Gigashvili und dem Philadelphia Orchestra bravourös begleitet.

3. Francesco Tristano: On Early Music

Dass die Klassikwelt auch in die Zukunft schreitet, zeigt der 1981 geborene luxemburgische Pianist sehr cool und kühn.

4. Charles Koechlin: Sinfonieorchester Basel

Mit Koechlins The Seven Stars’ Symphony, aber auch anderen CDs, zeigt Basel, wie man international auffallen kann.

5. Marco Amherd: Dormi bel bambin

Der Schweizer Davos-FestivalLeiter demonstriert mit seiner Chor-CD, welch kreativer und künstlerischer Kopf er ist.

FLOP: Daniel Hope – America

Arrangements des Stargeigers, so schön, dass man damit locker die Zeit in einem Lift in den 85. Stock eines Wolkenkratzers verbringen kann.

